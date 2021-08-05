Eski eş dehşeti tekrar yaşandı! 32 yaşındaki kadın konuşma talebini kabul etmediği eski eşi tarafından karnından vuruldu - Son Dakika

Türkiye, Azra Gülendam Haytaoğlu ve Esra Hankulu'nun vefatlarına ağlarken, bir kadına şiddet haberi de bu sefer Bursa'dan geldi.

Dün saat 19.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi 133. Sokak'ta meydana gelen olayda, bir çocuk annesi Gülfem Alay (32), alışveriş yaptığı marketten çıkışında, bir süre önce boşandığı eşi İbrahim S.'nin (45) kendisini beklediğini gördü.

MERMİLER KARNINA İSABET ETTİ

Alay kaçmaya çalışırken, İbrahim S. ise takip etti. Alay'ın konuşmak istemediğini söylemesi üzerine sinirlenen İbrahim S., belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Mermilerin başına ve karnına isabet ettiği Alay, yere yığıldı. Şüpheli İbrahim S. ise olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alay, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Alay'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, yapılan çalışmanın ardından şüpheliyi, olay yerinin 3 sokak uzağında yakalayıp gözaltına aldı. İbrahim S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

OLAY ANI KAMERADA

İbrahim S.'nin Gülfem Alay'ı tabancayla vurduğu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Alay'ın koşar adımlarla uzaklaşmaya çalıştığı, İbrahim S.'nin peşinden geldiği, eski eşini tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçtığı anlar, görüntülere yansıdı.