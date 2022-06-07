'Eski eş' dehşeti yaşattı...Eski eşini ve yanındaki arkadaşını alışveriş merkezi otoparkında silahla yaraladı - Son Dakika
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'Eski eş' dehşeti yaşattı...Eski eşini ve yanındaki arkadaşını alışveriş merkezi otoparkında silahla yaraladı

07.06.2022 10:38

'Eski eş' dehşeti yaşattı.

'Eski eş' dehşeti yaşattı...Eski eşini ve yanındaki arkadaşını alışveriş merkezi otoparkında silahla yaraladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir şahıs, avukat olan eski eşini ve yanındaki arkadaşını alışveriş merkezi otoparkında silahla yaraladı.

Olay, Hoşnudiye Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alışveriş merkezi otoparkında Mete A. ile eski eşi Mervegül D. arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mete A., yanında taşıdığı silah ile boşandığı eşi Mervegül D.'ye ve yanındaki arkadaşı Furkan S.'ye ateş etti. Mermilerin hedefi olan Mervegül D. iki bacağından, Furkan S. ise bir bacağından yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken şüpheli Mete A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

'Eski eş' dehşeti yaşattı...Eski eşini ve yanındaki arkadaşını alışveriş merkezi otoparkında silahla yaraladı
'Eski eş' dehşeti yaşattı...Eski eşini ve yanındaki arkadaşını alışveriş merkezi otoparkında silahla yaraladı
'Eski eş' dehşeti yaşattı...Eski eşini ve yanındaki arkadaşını alışveriş merkezi otoparkında silahla yaraladı
'Eski eş' dehşeti yaşattı...Eski eşini ve yanındaki arkadaşını alışveriş merkezi otoparkında silahla yaraladı
'Eski eş' dehşeti yaşattı...Eski eşini ve yanındaki arkadaşını alışveriş merkezi otoparkında silahla yaraladı
'Eski eş' dehşeti yaşattı...Eski eşini ve yanındaki arkadaşını alışveriş merkezi otoparkında silahla yaraladı
'Eski eş' dehşeti yaşattı...Eski eşini ve yanındaki arkadaşını alışveriş merkezi otoparkında silahla yaraladı
'Eski eş' dehşeti yaşattı...Eski eşini ve yanındaki arkadaşını alışveriş merkezi otoparkında silahla yaraladı
'Eski eş' dehşeti yaşattı...Eski eşini ve yanındaki arkadaşını alışveriş merkezi otoparkında silahla yaraladı

YORUMLAR
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AVM otoparkında eski eşi ile yanındaki Furkan'ı vurdu AVM otoparkında eski eşi ile yanındaki Furkan'ı vurdu SULTANGAZİ'DE SİLAHLA YARALADIĞI EŞİNİ REHİN ALDI SULTANGAZİ'DE SİLAHLA YARALADIĞI EŞİNİ REHİN ALDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Eski eş' dehşeti yaşattı...Eski eşini ve yanındaki arkadaşını alışveriş merkezi otoparkında silahla yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Eski eş' dehşeti yaşattı...Eski eşini ve yanındaki arkadaşını alışveriş merkezi otoparkında silahla yaraladı - Son Dakika
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