'Eski eş' dehşeti yaşattı...Eski eşini ve yanındaki arkadaşını alışveriş merkezi otoparkında silahla yaraladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir şahıs, avukat olan eski eşini ve yanındaki arkadaşını alışveriş merkezi otoparkında silahla yaraladı.

Olay, Hoşnudiye Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alışveriş merkezi otoparkında Mete A. ile eski eşi Mervegül D. arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mete A., yanında taşıdığı silah ile boşandığı eşi Mervegül D.'ye ve yanındaki arkadaşı Furkan S.'ye ateş etti. Mermilerin hedefi olan Mervegül D. iki bacağından, Furkan S. ise bir bacağından yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken şüpheli Mete A., polis ekiplerince gözaltına alındı.