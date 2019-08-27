Son Dakika Haberleri: Eski eş dehşeti ; Yer İstanbul
Son Dakika Güncel Haber

Eski eş dehşeti ; Yer İstanbul

1 saat önce

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda Mukaddes D. eski eşi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Eski eş dehşeti ; Yer İstanbul, System.String[]

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda Mukaddes D. eski eşi tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Esenyurt, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini sokak ortasında boğazı, göğsü ve koltuk altından bıçakladı
Sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga: 5 yaralı (1) Esenyurt'ta eski koca dehşeti Son dakika: Türkiye ve Rusya'dan SU-35 ve SU-57 için ortaklık sinyali

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 19:30:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski eş dehşeti ; Yer İstanbul
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]