Eski eş dehşeti ; Yer İstanbul
1 saat önce
Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda Mukaddes D. eski eşi tarafından silahla vurularak yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:45 Kaynak: İHA
Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda Mukaddes D. eski eşi tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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