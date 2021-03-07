Eski eş dehşetinde zanlının 'çocuğu göstermeyecekti' bahanesine tepki - Son Dakika

Eski eş dehşetinde zanlının 'çocuğu göstermeyecekti' bahanesine tepki

07.03.2021 19:39

Eski eş dehşetinde zanlının 'çocuğu göstermeyecekti' bahanesine tepki -Darp edilen kadının kız kardeşi: "Çocuğun babasıyla görüşmesini biz istiyorduk. Babalık görevini yapmıyordu" Eski eşi tarafından öldüresiye darp edilen Emriye M.'nin kardeşi Rukiye M. saldırgan İbrahim Z.

Eski eş dehşetinde zanlının 'çocuğu göstermeyecekti' bahanesine tepki

-Darp edilen kadının kız kardeşi: "Çocuğun babasıyla görüşmesini biz istiyorduk. Babalık görevini yapmıyordu"

SAMSUN - Eski eşi tarafından öldüresiye darp edilen Emriye M.'nin kardeşi Rukiye M. saldırgan İbrahim Z.'nin ifadesinde verdiği "Eski eşim bir daha çocuğu göstermeyeceğini söyledi" sözlerine tepki gösterdi. Rukiye M., "Kızı babasını özlediği için biz babasıyla görüşmesini istiyorduk. Kendi babalık görevini yaptığı için değil" dedi.

Görüntüleri izlediğinde şoka uğradığını söyleyen Rümeysa M. dün akşam yaşadıklarını, "Yeğenim babasındaydı. O gün babasında kalıyordu. Ablam yeğenimi babasından almaya gitti. Daha sonra biz ablama ulaşamadık. Almaya gittiğini biliyorduk sonrasında ulaşamadık. Sonra ben babasının evine gittim. Evde yoktu. Oradan dönerken arkadaşlarım beni aramaya başladı. 'Böyle bir görüntü var, bu ablan mı' diye. Ben de herkes gibi olayı videodan öğrendim. Şoka uğradım" sözleriyle anlattı.

Şiddetin hiç bitmediğibi söyleyen Rümeysa M., "Boşanalı 3 yıl oldu. Sonrasında da bu olay yüzünden yani darp yüzünden 3-4 kez daha biz gittik. Hatta bir uzaklaştırma kararı da yaklaşık 2-3 ay önce bitti. Bundan önceki son olayda ben ablama söyledim. 'Abla gel sosyal medyada bazı şeyler öne çıkmadan hallolmuyor. Gel senle paylaşalım en azından bir şekilde cezasını çeksin artık. Elini kolunu sallaya sallaya çıkmasın' dedim. Ama o biraz çekindi ve bu yüzden istemedi. Utandı. Ama ben o görüntüleri gördükten sonra daha fazla bir insanın bunları yaptıktan sonra elini kolunu sallaya sallaya çıkmasına tahammül edemezdim. Bu yüzden de paylaşma gereği duydum ve herkesin görmesini istedim. Çünkü artık sokakta rahatça dolaşabilmesini istemedim" diye konuştu.

Ablası Emriye M.'nin son durumunu anlatan Rümeysa M., "Hayati tehlikeyi atlattı çok şükür. Ama yüzünde kırıklar var ve 2 gözü de şu anda kapalı. Sadece konuşabiliyor. Bilinci yerinde çok şükür"şeklinde konuştu.

Yapılanın yanına kar kalmamasını istediğini belirten Rümeysa M., "Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu saatten sonra böyle bir şey yaptıktan sonra pişmanım ben kendimde değildim diyebilen birisinin çıkmasını istemiyorum. Yani bu öyle bir olay olsun ki artık bütün herşeyi önleyebilsin istiyorum. Çünkü o kadar sıkıldık ki artık. Hergün birine hashtag açmak o kadar yoruyor ki bizi. Bitsin istiyorum artık sadece" ifadelerini kullandı.

Zanlını verdiği ifadeye tepki gösteren Rümeysa M., "Şiddet evliliklerinde de vardı. Boşandıktan sonra da devam etti. Ama ifadesinde sanırım. 'Kızımla beni görüştürmeyeceğini söyledi o yüzden sinirlendim ve kriz geçirdim' demiş. Yeğenimle görüştürmemesi mümkün değil. Yani bunu kanıtlayabileceğimiz bir sürü şey var. Çünkü kızı babasını özlediği için biz babasıyla görüşmesini istiyorduk. Kendi babalık görevini yaptığı için değil. Buna biz itiyorduk çünkü o daha 5 yaşında bir çocuk ve babasını özlüyor. Biz de bundan etkilenmesini istemiyorduk ve biz buna ön ayak oluyorduk. Babalık görevini yapmıyordu" sözlerine yer verdi.

Eski eş dehşetinde zanlının 'çocuğu göstermeyecekti' bahanesine tepki
Eski eş dehşetinde zanlının 'çocuğu göstermeyecekti' bahanesine tepki
Eski eş dehşetinde zanlının 'çocuğu göstermeyecekti' bahanesine tepki
Eski eş dehşetinde zanlının 'çocuğu göstermeyecekti' bahanesine tepki

kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski eş dehşetinde zanlının 'çocuğu göstermeyecekti' bahanesine tepki - Son Dakika


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