Eski eş katili karantinaya alındı, duruşmaya katılamadı - Son Dakika

Eski eş katili karantinaya alındı, duruşmaya katılamadı

23.03.2021 15:26
Eski eş katili karantinaya alındı, duruşmaya katılamadı, System.String[]

ANTALYA'da boşandığı Neslihan Yılmaz'ı boğazını keserek öldüren Anıl Kahraman, kaldığı koğuşta koronavirüs vakasına rastlanması üzerine karantinaya alındığı için ikinci duruşmaya katılmadı.

ANTALYA'da boşandığı Neslihan Yılmaz'ı boğazını keserek öldüren Anıl Kahraman, kaldığı koğuşta koronavirüs vakasına rastlanması üzerine karantinaya alındığı için ikinci duruşmaya katılmadı.

Olay, 2 Kasım tarihinde gece yarısı Muratpaşa ilçesi, Kundu ormanlık alanında meydana geldi. 112 Acil Servisi'ni arayan Anıl Kahraman, boşandığı Neslihan Yılmaz'ı öldürdüğünü itiraf etti. Cinayetin ardından eski kayınbiraderi İsmet Yılmaz'ın evine giden Anıl Kahraman, "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" diyerek eski eşi Neslihan'ı öldürdüğünü söyledi. Ormanlık alana giden polis ve sağlık ekipleri, Neslihan Yılmaz'ın boğazı kesilmiş halde cansız bedenini buldu. Polis ekipleri, İsmet Yılmaz'ın evinde Anıl Kahraman'ı gözaltına aldı. Kahraman, polise verdiği ilk ifadesinde 8 ve 9 yaşındaki 2 çocuğunun velayeti konusunda tartıştıklarını, cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi. Kahraman, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

KARANTİNA NEDENİYLE DURUŞMAYA KATILAMADI Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ikinci duruşması görüldü. Sanık, kaldığı cezaevindeki koğuşunda koronavirüs vakasına rastlanması üzerine 14 günlük karantinaya alınması nedeniyle duruşmaya katılamadı. Neslihan Yılmaz'ın yakınları ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.Duruşmada maktulün yengesi Z.Y. tanık sıfatıyla ifade verdi. Neslihan Yılmaz'ı çocukluluğundan beri tanıdığını belirten Z.Y, "Neslihan, Anıl ile evlenmiş. Düğünlerine çağırmadılar. Bizi arayıp sormadılar. Neslihan evlendikten sonra kendisiyle hiç konuşmadık. Çocukları doğduğunda da Neslihan ile görüşmedik. Sonrasında ayrıldıklarını öğrendim. Çocuklar muhakkak Neslihan'da kalıyordur. Olaydan yaklaşık bir ay önce Neslihan evinin yandığını söyleyerek bize geldi. O zaman da çocuğu olmuş, kırkı yeni çıkmıştı. Çocuğun hasta olmasından dolayı hastanede bıraktığını söyledi" dedi.Neslihan'ın deli dolu, hayata güzel bakan bir kadın olduğunu sözlerine ekleyen Z.Y., "Neslihan telefon kullanmazdı. Neden kullanmadığını da bilmiyorum. Neslihan, Anıl'dan boşanalı 6-7 yıl olmuştu ve Anıl'ı hiç istemiyordu. Adını dahi anmazdı. Anıl olaydan önce eşime mesaj atmış. Çocuklarını almaya geleceğini yazmış. Olay günü Neslihan ve çocuklarla oturuyorduk. Sonra Anıl geldi. Çocuklara hediye getirmişti. Bir süre sonra eşim Neslihan ile Anıl'ın konuşmak için gittiklerini söyledi. Neslihan ve Anıl gelmeyince H.M. babasını arayarak 'Ne zaman geliyorsunuz?' diye sordu. Anıl da 'Annenle görüşüyorum' diye cevap vermiş. Yarım saat sonra tekrar aradı ve aynı cevabı almış. H.M. ve E.E. bir süre sonra ağlamaya başladı. Ben Anıl'ı arayarak, 'Ne zaman gelecekseniz. Çocuklar ağlıyor' dedim. O da 'Bir saat sonra' dedi. Yaklaşık bir saat sonra Anıl geldi. Omzunda sırt çantası vardı. Daire kapısını çalmıştı. 'Abim evde mi?' diye sordu. Eşime 'Anıl seni çağırıyor' dedim. İkisi aşağıya indiler. 5 dakika sonra eşim geri döndü. 'Anıl Neslihan'ı öldürmüş. Sizin yapamadığınızı ben yaptım' diyor dedi. Konu hakkında bilgim bundan ibarettir" diye konuştu.Neslihan Yılmaz'ın ağabeyi İ.Y. de kardeşinin eşinden boşandıktan sonra başka bir kişiden çocuk yapıp hastanede bırakmış olmasından dolayı kendisine öfkeli olduğunu ifade ederek, yaptığı davranışı doğru bulmadığını sözlerine ekledi.

Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.


Eski eş katili karantinaya alındı, duruşmaya katılamadı
Eski eş katili karantinaya alındı, duruşmaya katılamadı

Muratpaşa, 112 Acil, Antalya, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski eş katili karantinaya alındı, duruşmaya katılamadı - Son Dakika


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