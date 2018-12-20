Eski Eş Katiline Ağırlaştırılmış Müebbet

ANTALYA'nın Serik ilçesinde eski eşi Leyla Kavak'ı (35) cinsel saldırıda bulunduktan sonra, başını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Demirhan (52), ağırlaştırılmış ömür boyu ve 19 yıl hapis cezalarına çarptırıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde eski eşi Leyla Kavak'ı (35) cinsel saldırıda bulunduktan sonra, başını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Demirhan (52), ağırlaştırılmış ömür boyu ve 19 yıl hapis cezalarına çarptırıldı.



İki çocuk annesi Leyla Kavak'ın başı kesik cesedi, 2014 yılında Serik'in Akbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Cinayetin ardından Kavak'ın eski eşi Mehmet Demirhan tutuklandı. Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşması görüldü.Tutuklu sanık Mehmet Demirhan SEGBİS aracılığıyla Alanya Cezaevi'nden katıldığı duruşmada tutuksuz sanık kardeşi Ömer Demirhan ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada, suç delillerini gizlemek suçuyla yargılanan Ömer Demirhan, savunmasında, "Leyla Kavak'ın öldürüldüğünü bilmiyordum. Bana yöneltilen suçlamayı kabul etmiyorum. Ağabeyim bana iftira atıyor" dedi. Tutuklu sanık Mehmet Demirhan ise "Kardeşim yalan söylüyor. Ben böyle bir suçtan dolayı çok pişmanım" dedi. Sanık Mehmet Demirhan'ın avukatı Neslihan Bağcacıoğlu, öldürülen Leyla Kavak ile müvekkili arasında husumet olduğunu iddia ederek, hüküm kurulurken haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.



Mahkeme heyeti, Mehmet Demirhan'a 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan da 15 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme Demirhan'a ayrıca Leyla Kavak'ın yakını Mehmet Kavak'a yönelik iftira suçunu işlediği için 2 yıl 6 ay, Mehmet Kavak'ın hürriyetinden yoksun bırakılmasına neden olduğu için de 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti Mehmet Demirhan'ın cezalarında indirim yapmadı.



Olayda suç delillerini gizleme ve yok etme suçlamasıyla yargılanan Ömer Demirhan da 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle 1 yıl 8 aya indirildi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.



- Antalya

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