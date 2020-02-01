Eski eş kurbanı kadın ve kızına son görev dayısından - Son Dakika
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Eski eş kurbanı kadın ve kızına son görev dayısından

6 saat önce

Antalya'da eski eşi tarafından öldürülen Esma Polat ve 12 yaşındaki kızı Ekin için cenaze töreni düzenlendi.

Eski eş kurbanı kadın ve kızına son görev dayısından, System.String[]

Antalya'da eski eşi tarafından öldürülen Esma Polat ve 12 yaşındaki kızı Ekin için cenaze töreni düzenlendi. Törende Polat'ın kız kardeşi ablasının tabutuna sarılıp, 'Allah'a emanetsin' diyerek uzun süre gözyaşı dökerken, cenaze namazını ise Polat'ın imam dayısı kıldırdı.


Olay, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Barış Mahallesi 2917 sokaktaki 2 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski eşi Esma Polat'bir süredir tartışan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol Köse eve gelerek eşiyle konuşmaya başladı. Aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma sonucu Birol Köse, yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Esma Polat ve kızı Ekin Köse'ye (12) ateş etti. Ardından Birol Köse, tabancayı kendine doğrultarak ateşledi. Sesleri duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Esma Polat'ın öldüğünü tespit etti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba ile kızı da yaşamını yitirdi.


Esma Polat, Ekin ve Birol Köse için Uncalı Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende Polat'ın kız kardeşi Esra Gök, ablasının tabutuna sarılıp, 'Allah'a emanetsin' diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze namazını ise Polat'ın dayısı Çorum Merkez Cami İmamı Mahmut Şanal kıldırdı. Cenazeler, kılınan namazın ardından Kurşunlu Mezarlığı'na defnedildi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:29 Kaynak: İHA
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