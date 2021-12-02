Eski eş pompalı tüfekle dehşet saçtı! Genç kadın hayatını kaybetti, kardeşleri yaralandı - Son Dakika

Boşandığı eşi Hayriye Alkutay ile görüşmek isteyen M.A, ailesiyle birlikte yaşayan Alkutay'ın Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde TOKİ Konutları'ndaki evine gitti. Evde çıkan tartışmada M.A, yanında getirdiği pompalı tüfekle Alkutay ile olaya müdahale eden erkek kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay'ı kurşun yağmuruna tuttu.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Hayriye Alkutay'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Alkutay kardeşler ise ambulanslarla tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Zanlı ise gözaltına alındı. Diğer taraftan çiftin 2 ve 4 yaşında iki çocuklarının olduğu öğrenildi. Acılı anne Keziban Alkutay ise "Yavrularım gitti, çıkmasın o içeriden." diyerek gözyaşı döktü.