Eski eş şiddeti bitmiyor! Baltalı saldırıda 2 yaralı - Son Dakika

4 ay önce eşi Sema Aytekin'den boşanan R.A.'nın, eskikayınbiraderi ve kuzenine oğullarıyla birlikte araba tamiri yaptıkları sırada balta ve sopayla saldırıldığı iddia edildi.

OLAY YERİNDE BAYGINLIK GEÇİRDİLER

Sabah'ın haberine göre, kafasından yaralanan kayınbirader İbrahim Aytekin ve kuzeni Mehmet Ceren olay yerinde baygınlık geçirdi. Olay yerinden geçen taksi ile hastaneye kaldırılan iki yaralı, eniştelerinden şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan enişte R.A. ise ifadesi sonrası serbest kaldı.