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Eski eş terörü! Öldürülmeye çalışılan kadın, silah tutukluk yapınca kurtulmuş - Son Dakika

Eski eş terörü! Öldürülmeye çalışılan kadın, silah tutukluk yapınca kurtulmuş

07.02.2022 11:19

Çorum'da boşandığı eşi Mahmut Ç.'nin saldırısına uğrayan Şenay Ç. isimli kadının, kurusıkı silahın tutukluk yapmasının ardından hayatta kaldığı öğrenildi.

Çorum'da Mahmut Ç, yaklaşık 3 ay önce boşandığı Şenay Ç'nin Gülabibey Mahallesi Beytepe 1. Sokak'taki evine gitti. Sokakta eski karı koca arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Ç, kurusıkıdan bozma tabancasını çıkartıp, Şenay Ç'ye doğru bir el ateş etti.

ESKİ EŞİNİN ELİNDEN VATANDAŞLAR KURTARDI

Mahmut Ç, daha sonra tutukluk yapan silahın kabzasıyla ve yerden aldığı taşlarla Şenay Ç'yi başından darbetti. Kavga sesleri üzerine sokağa çıkan vatandaşlar, Şenay Ç'yi eski eşinden kurtardı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Mahmut Ç'yi gözaltına aldı. Yaralanan Şenay Ç. ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eski eşinin öldürmeye çalıştığı kadın, silah tutukluk yapınca kurtulmuş
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Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski eş terörü! Öldürülmeye çalışılan kadın, silah tutukluk yapınca kurtulmuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski eş terörü! Öldürülmeye çalışılan kadın, silah tutukluk yapınca kurtulmuş - Son Dakika
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