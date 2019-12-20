Eski eşi Arslan'ı öldüren sanık, eski kayınbiraderini yaralamadan hakim karşısında - Son Dakika

Eskişehir'de eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Yalçın Özalpay, eski kayınbiraderi Timuçin Arslan ile daha önce yaşadığı kavgayla ilgili davada müşteki sanık olarak hakim karşısına çıktı.

3. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında müşteki sanık Timuçin Arslan ile avukatları hazır bulundu.

Eski eşi Arslan'ı öldürme suçundan Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Özalpay, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Timuçin Arslan, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, ablasının haber vermesi üzerine 3 Mart'ta evlerinin önüne geldiğini söyledi.

Arslan, şöyle devam etti:

"Sanık, ablam Ayşe Tuba Arslan'a küfür etmiş. Ablam da beni aradı, ben de yanına gittim. Yalçın beni görünce kaçmaya başladı. Evinin önünde onu yakaladım. Tartışmaya başladık hatta bu sırada kendi telefonundan polisi aradı. Ben onun telefonunu almadım. Aramızda boğuştuk, suçsuzum ve ondan şikayetçiyim. Evimizle minibüs durağı arası 100 metre. Sanık ablamın evden çıktığını görüp yanına geliyor. Kendisine hakarette bulunup tehdit ediyor.

Bunun üzerine zaten ablam beni arıyor. Yalçın, ablam ve babam evlerine girip çıkarken sürekli balkondan hakaret içerikli sözler söylüyordu."

Sanık Yalçın Özalpay ise "kasten yaralama" suçlamasını kabul etmedi.

Eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ın kendisine laf attığını öne süren Özalpay, şunları söyledi:

"Evimin yakınında bulunan otobüs durağında Ayşe Tuba Arslan'ı gördüm. Kendisi bana laf attı, 'Neden çocukları göndermiyorsun?' dedi. Ben de birinin 25, diğerinin 17 yaşında olduklarını, kendilerinin gitmek istemediğini söyledim. 'Bak, seni hapse attıracağım, o çocuklar o zaman bana gelecek.' dedi. Daha sonra aradığı kardeşi koşarak geldi. Ben kaçtım, evimin kapısını açarken beni vurarak yere düşürdü, darbetti.

Tedbir kararım olduğu için kendisine vurmadım. Ayşe Tuba Arslan ile karşılaştıktan sonra kılına bile dokunmadım."

Müşteki sanık Timuçin Arslan'ın avukatlarından Pınar Çelik Arpacı da Ayşe Tuba Arslan'ın birçok başvurusuna rağmen çoğunun takipsizlikle sonuçlandığını ancak Özalpay'ın tek beyanıyla böyle davaların hemen açıldığını söyledi.

Bunun üzerine duruşmada söz alan tutuklu sanık Özalpay, "Madem o kadar tehdit ediyordum, neden evimin karşısında ev tuttular? Sürekli karşıma çıkıyorlar. İddia ettikleri gibi değil, zaten evimi taşıyacaktım, şehir değiştirecektim. Çocuğuma uygun okul arıyordum, sonrasında bu olaylar oldu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Ayşe Tuba Arslan cinayeti

Vişnelik Mahallesi'ndeki anaokulunda yardımcı personel olarak çalışan iki çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan (45), 11 Ekim'de mesai bitiminde evine dönerken 6 ay önce boşandığı Yalçın Özalpay'ın (52) saldırısına uğramıştı. Eski eşini satırla yaralayan Özalpay, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından darbedilmişti.

Ağır yaralanan Arslan hastaneye kaldırılmış, 44 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Hastanede iki gün süren tedavisi sonrası gözaltına alınan Özalpay tutuklanmıştı.