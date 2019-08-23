Eski eşi Bulut'u çocuğunun yanında öldüren F.V. için canavarca hisle adam öldürme suçundan iddianame
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Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldüren F.V. hakkında "canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan iddianame düzenlendi.
Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldüren F.V. hakkında "canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan iddianame düzenlendi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 18 Ağustos'ta, Emine Bulut'un (38) yanında kızı varken, 2013 yılında boşandığı eski eşi F.V. (43) ile Hüseyin Kahya Mahallesi 599. Sokak girişinde karşılaştıkları, aralarında tartışma çıktığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:15
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