Son Dakika Haberleri: Eski eşi Bulut'u çocuğunun yanında öldüren F.V. için canavarca hisle adam öldürme suçundan iddianame
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Eski eşi Bulut'u çocuğunun yanında öldüren F.V. için canavarca hisle adam öldürme suçundan iddianame

45 dakika önce

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldüren F.V. hakkında "canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan iddianame düzenlendi.

Eski eşi Bulut'u çocuğunun yanında öldüren F.V. için canavarca hisle adam öldürme suçundan iddianame, System.String[]

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldüren F.V. hakkında "canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan iddianame düzenlendi.


Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 18 Ağustos'ta, Emine Bulut'un (38) yanında kızı varken, 2013 yılında boşandığı eski eşi F.V. (43) ile Hüseyin Kahya Mahallesi 599. Sokak girişinde karşılaştıkları, aralarında tartışma çıktığı belirtildi.

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Emine Bulut, Kırıkkale, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:15 
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