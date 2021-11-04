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Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında yargılanan Yağmur Sarnıç hakkında karar açıklandı - Son Dakika

Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında yargılanan Yağmur Sarnıç hakkında karar açıklandı

04.11.2021 17:14

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeyi planladığı gerekçesiyle eski eşi Yağmur Sarnıç'ın da bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme heyeti Yağmur Sarnıç ve diğer 2 sanığın beraatine karar verdi.

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeyi planladığı gerekçesiyle eski eşi Yağmur Sarnıç ve tetikçi olduğu iddia edilen Erdi Sungur ile diğer sanık Baycan Şenürek'in yargılandığı davada karar açıklandı.

YAĞMUR SARNIÇ DURUŞMAYA KATILMADI

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Emre Aşık ve avukatı Funda Sadıkahmet Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nden talimatla katıldı. Düzce'de görülen duruşmaya ise Yağmur Sarnıç katılmadı. Sanık Baycan Şenürek ise SEGBİS sistemi ile duruşmada hazır edildi.

"BİRİLERİ ÖLMEDEN YARGININ YERİNİ BULMASINI TALEP EDİYORUM"

Avukat Funda Sadıkahmet duruşmadaki beyanında sanık Erdi Sungur'un kendisini çocukları ile tehdit ettiğini söyleyerek "Erdi Sungur 'bana para vermezsen yarım bıraktığım işi tamamlayacağım' dedi. 'Emre ile ikinizi aynı mezara koyacağım' dedi. Ben dosya kapsamında sanıkların cezalandırılmalarını talep ediyorum. Ben bu davadan dolayı tehdit ediliyorum. Ben ya da müvekkilim öldükten sonra bunların hiçbir önemi yok. Sosyal medyada Erdi Sungur'un 'mermi adaletten hızlıdır' gibi paylaşımları var. Birileri ölmeden yargının yerini bulmasını talep ediyorum" dedi.

Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında karar açıklandı

Emre Aşık ise sanıkların cezalandırılmalarını talep ettiğini söyledi.

"BİR TANE DELİL OLSUN BÜTÜN SUÇLAMALARI KABUL EDECEĞİM"

Sanık Baycan Şenürek savunmasında "Benim hiçbir kimseyle bir mesaj atmam telefon görüşmem yok. Kötü niyetli bir adam olsam her cumartesi kız arkadaşım olan Yağmur'un çocuklarını almaya Emre Aşık'ın evine gidiyoruz. Hiçbir zararım yok kimseye. Ben bu ülkeye her yıl 1 milyondan fazla vergi ödeyen insanım. Bir insanı bu kadar kolay suçlayamazsınız. Bir tane delil olsun bütün suçlamaları kabul edeceğim" şeklinde konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun unsurlarının oluşmadığını kaydederek sanıklar Baycan Şenürek, Yağmur Sarnıç ve Erdi Sungur'un 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

"CEZA ALMALARI İÇİN ÖLDÜRÜLMEMİZ Mİ GEREKİYOR?"

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde konuşan Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet, beraat kararını istinaf edeceklerini söyleyerek "Eylem her ne kadar teşebbüs aşamasında kalmış olsa da jandarma onların yolunu kesip yakalamasaydı müvekkilimizi öldürme ihtimalleri çok yüksekti. Adalet yerini bulacaktır. Bu son değil başlangıç. Öldürülmemiz mi gerekiyor ceza almaları için? Bu dava devam ederken ölümle tehdit edildik. Biz davamızın sonuna kadar arkasındayız" dedi.

"BU EYLEMİN PLANLANMASI CEZASIZ KALIYOR"

"Bu eylemin planlanması cezasız kalıyor, bilmiyorum" "

Emre Aşık ise "Bu kararı tabii ki istinaf edeceğiz. Burada avukatımın dediği gibi jandarma kontrolünde yakalanmaları ve ele geçirilen silahlar var. Bunlara rağmen ceza almıyorlar. Bu eylemin planlanması cezasız kalıyor, bilmiyorum" şeklinde konuştu.

İDDİANAMEDEN

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 25 Mart 2020'de Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç ve cezaevi firarisi Erdi Sungur'un jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtığı anlatılmıştı. Yaşanan kovalamacanın ardından Yağmur Sarnıç ve Erdi Sungur yakalandığı da iddianamede belirtilmişti. İddianamede sanıkların müşteki Emre Aşık'ı öldürmek amacıyla silah temin ettikleri ve öldürdükten sonra gömmek amacıyla yer bulma çalışmaları yaptıkları belirtilmişti. Öte yandan iddianamede Baycan Şenürek'in de 2 sanığa yardım ettiği ifade edilmişti. Sanıkların eylemlerinin Emre Aşık'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamında olduğu da iddianamede açıklanarak 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında yargılanan Yağmur Sarnıç hakkında karar açıklandı

Emre Aşık, Mahkeme, Sarnıç, Milli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında yargılanan Yağmur Sarnıç hakkında karar açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs davasında yargılanan Yağmur Sarnıç hakkında karar açıklandı - Son Dakika
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