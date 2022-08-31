Eski eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için tetikçi tutmuştu! 6 ayrı suçtan aranan Yağmur Sarnıç yakayı ele verdi - Son Dakika
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Eski eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için tetikçi tutmuştu! 6 ayrı suçtan aranan Yağmur Sarnıç yakayı ele verdi

31.08.2022 13:35

Eski eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için Baycan Şenürek'i tetikçi olarak tuttuğu ve Aşık'ın avukatını tehdit ettiği öne sürülen, hakkında toplam 6 suçtan yakalama kararı çıkarılan Yağmur Sarnıç, Küçükçekmece'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Eski futbolcu Emre Aşık, 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç'tan yaklaşık 2.5 yıl süren çekişmeli boşanma davasıyla geçtiğimiz yıl Eylül ayında boşandı. Çocuklarının velayeti de dahil birçok konuda mahkemelik olan çiftin arasındaki sular durulmuyor.

AŞIK'IN AVUKATINI TEHDİT ETTİ

Boşanma süreci devam ederken Sarnıç, Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet'i arayarak, hakaret ve tehditlerde bulundu. Avukat Sadıkahmet, Sarnıç'tan şikayetçi oldu. Hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarında dava açılan Sarnıç, mahkemeye gitmeyince yakalama kararı çıkarıldı.

6 ayrı suçtan aranan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı

YAKALANDI

Yağmur Sarnıç, bugün Küçükçekmece'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yağmur Sarnıç'ın biri kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere, 6 farklı suçtan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

6 ayrı suçtan aranan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı
6 ayrı suçtan aranan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eski eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için tetikçi tutmuştu! 6 ayrı suçtan aranan Yağmur Sarnıç yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için tetikçi tutmuştu! 6 ayrı suçtan aranan Yağmur Sarnıç yakayı ele verdi - Son Dakika
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