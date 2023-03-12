ESKİ EŞİ İLE ANNESİNİ TABANCAYLA VURDU 2 YARALI - Son Dakika
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ESKİ EŞİ İLE ANNESİNİ TABANCAYLA VURDU 2 YARALI

12.03.2023 22:23

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Davut Y., eski eşi Seher G. (31) ile annesi Aysel G.'yi (62) tabancayla vurdu.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Davut Y., eski eşi Seher G. (31) ile annesi Aysel G.'yi (62) tabancayla vurdu. Ağır yaralanan anne ile kızı hastaneye kaldırılırken, şüpheli eski kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 19.45 sıralarında Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 9593 sokakta meydana geldi. Davut Y. sokakta karşılaştığı eski eşi Seher G. ve annesi Aysel G. ile tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında Davut G. eski eşini karnından, eski kayınvalidesini ise başından tabancayla vurdu. Anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken Davut Y. olay yerinden otomobille kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan anne Aysel G. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kızı Seher G. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ile kızının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri şüpheli Davut Y.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESKİ EŞİ İLE ANNESİNİ TABANCAYLA VURDU 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESKİ EŞİ İLE ANNESİNİ TABANCAYLA VURDU 2 YARALI - Son Dakika
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