Son Dakika Haberleri: Eski eşi ile çocuklarını rehin aldı
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Eski eşi ile çocuklarını rehin aldı

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde eski eşi ile 2 çocuğunu rehin alan kişi, yakalandı.

Eski eşi ile çocuklarını rehin aldı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde eski eşi ile 2 çocuğunu rehin alan kişi, yakalandı.

Gece saatlerinde bir ikamette tartışma seslerini duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre güvenliği aldığı sırada ikametten silah sesi geldi.

Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, eski eşi Ö.Y. (27) ile 2 çocuğunu rehin alan Ş.Ö'yü (46) ikna etmeye çalıştı.

Zanlı, teslim olmak istemeyince polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ş.Ö, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ş.Ö'nün yaklaşık 2 yıl önce de boşanma aşamasında bulunduğu sırada Ö.Y'yi bıçakla yaraladığı, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:24 Kaynak: AA
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