Eski eşi ile kayınvalidesini öldürüp, intihar etti - Son Dakika

Eski eşi ile kayınvalidesini öldürüp, intihar etti

Eski eşi ile kayınvalidesini öldürüp, intihar etti
Son Güncelleme: 01.09.2023 12:27

Kahramanmaraş'ta Oğuzhan Kuşat (33), boşandığı eşi Mislina Ölmez (23) ile eski kayınvalidesi Sadet Ölmez'i (60) tabancayla öldürüp, yaşamına son verdi.

Kahramanmaraş'ta Oğuzhan Kuşat (33), boşandığı eşi Mislina Ölmez (23) ile eski kayınvalidesi Sadet Ölmez'i (60) tabancayla öldürüp, yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde İsa Divanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan Kuşat, yanına aldığı 2 tabancayla 1 ay önce boşandığı eski eşi Mislina Ölmez'in ailesiyle yaşadığı eve gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı; bu sırada Oğuzhan Kuşat, Mislina Ölmez'in başına ateş etti. Kuşat, daha sonra eski kayınvalidesi Sadet Ölmez ile eski kayınbiraderinin eşi Kübra Ölmez'e (30) de ateş açtı.

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OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Mislina Ölmez ile annesi ve yengesi kanlar içinde yerde kalırken, Oğuzhan Kuşat daha sonra tabancayı başına dayayarak ateşledi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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3'Ü DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Mislina Ölmez ile annesinin öldüğü belirlenirken, Kübra Ölmez ile Oğuzhan Kuşat hastaneye götürüldü. Kuşat, burada hayatını kaybetti. Tedavisi süren Kübra Ölmez'in ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşi ile kayınvalidesini öldürüp, intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski eşi ile kayınvalidesini öldürüp, intihar etti - Son Dakika
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