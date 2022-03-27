ESKİ EŞİ İLE KIZININ KATİLİ MUTFAKTAN BIÇAĞI ALIP, HER İKİSİNE DE VURDUM - Son Dakika
Üye Girişi

ESKİ EŞİ İLE KIZININ KATİLİ MUTFAKTAN BIÇAĞI ALIP, HER İKİSİNE DE VURDUM

27.03.2022 17:49

ERZURUM'da eski eşi Ayşe İşlek (46) ile kızı Tuba Kızıloğlu'nu (30) bıçaklayarak öldüren Erdal Kızıloğlu (51) emniyetteki ifadesinde Mutfaktan bıçağı alıp, her ikisine de vurdum. Kaç kere vurdum, bilmiyorum.

ERZURUM'da eski eşi Ayşe İşlek (46) ile kızı Tuba Kızıloğlu'nu (30) bıçaklayarak öldüren Erdal Kızıloğlu (51) emniyetteki ifadesinde Mutfaktan bıçağı alıp, her ikisine de vurdum. Kaç kere vurdum, bilmiyorum. Sonra evden çıkıp gittim. Bir kaç gün bir yerlerde kaldım. Daha sonra vicdanım rahat etmedi ve gidip ağabeylerime bilgi verdim dedi.

Olay, Palandöken ilçesi, Yıldızkent semtinde meydana geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışan işçi Erdal Kızıloğlu, dün saat 17.00 sıralarında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, 4 gün önce eski eşi Ayşe İşlek ve kızı Tuba Kızıloğlu'nu öldürdüğünü itiraf etti. İtirafın ardından harekete geçen ekipler, gittikleri adreste anne ile kızının cansız bedeniyle karşılaştı. İncelemenin ardından anne ile kızının cenazeleri morga kaldırıldı. Daha sonra cenazeler, yakınlarına teslim edilerek Yıldız Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından anne ile kızının cenazesi, Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'KOKMASINLAR DİYE CAMLARI AÇMIŞ'

Öldürülen Ayşe İşlek'in kardeşi Kadir İşlek, büyük bir acı yaşadıklarını anlatarak Yeğenim ve ablam, 5 gün önce katledilmiş. Gidip polise teslim olmuş. Bizim de öyle haberimiz oldu. Bu kadın cinayetleri ne zaman bitecek Ablam şiddetin büyüğünü görüyordu. Adam boşandığı halde bile ablamı rahat bırakmadı. 3 çocukları var. Onlar da cenazeye yetiştiler. Acımız çok büyük. Cinayeti planlı bir şekilde yapmış. Ablam ve kızını katletmeden önce işinden istifa etmiş. Tüm mal varlığını devretmiş, borçlarını dağıtmış. Para verdiği kişilere 'Beni bir daha göremeyeceksiniz' demiş. Katliamı yaptıktan sonra 'Kokmasınlar' diye camları açmış. Olay gece yarısı olmuş. Komşular hiç mi ses duymadı diye konuştu.

'TASARLAYARAK ÖLDÜRMEDİM' İDDİASI

Öte yandan gözaltına alınan Erdal Kızıloğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kızıloğlu, ikinci eşinden ayrılıp, tekrar ilk eşi Ayşe İşlek ile yaşamaya başladığını ancak tartışmalarının bitmediğini belirtti. Olay günü eve geldiğinde eşi ve kızı ile tartıştığını söyleyen Kızıloğlu 3 çocuğum var. Biri öğrenci, diğer çalışıyor. Evde eşim, kızım ve ben yaşıyorduk. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce eşimden ayrıldım ve bir evlilik yaptım. 3-4 ay evli kaldıktan sonra yine şiddetli geçimsizlik yüzünden ayrıldım. Tekrar ilk eşimle yaşamaya başladım. Ufak, tefek tartışmalarımız oluyordu. Fakat eşim ve kızım psikolojik haplar kullanıyordu ve beni 'Seni polise veririz, el aleme rezil ederiz' diyerek tehdit ediyorlardı. Olay günü de yine tehditler savurunca sinirlendim, mutfaktan bıçağı alıp, her ikisine de vurdum. Kaç kere vurdum, bilmiyorum. Sonra evden çıkıp gittim. Birkaç gün bir yerlerde kaldım. Daha sonra vicdanım rahat etmedi ve gidip ağabeylerime bilgi verdim. Sonra polise teslim oldum. Pişmanım, bunlar beni çok tahrik etti. Tasarlayarak öldürmedim dedi.Kızıloğlu, ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Kızıloğlu, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. (DHA)

ESKİ EŞİ İLE KIZININ KATİLİ MUTFAKTAN BIÇAĞI ALIP, HER İKİSİNE DE VURDUM
ESKİ EŞİ İLE KIZININ KATİLİ MUTFAKTAN BIÇAĞI ALIP, HER İKİSİNE DE VURDUM
ESKİ EŞİ İLE KIZININ KATİLİ MUTFAKTAN BIÇAĞI ALIP, HER İKİSİNE DE VURDUM
ESKİ EŞİ İLE KIZININ KATİLİ MUTFAKTAN BIÇAĞI ALIP, HER İKİSİNE DE VURDUM
ESKİ EŞİ İLE KIZININ KATİLİ MUTFAKTAN BIÇAĞI ALIP, HER İKİSİNE DE VURDUM
ESKİ EŞİ İLE KIZININ KATİLİ MUTFAKTAN BIÇAĞI ALIP, HER İKİSİNE DE VURDUM
ESKİ EŞİ İLE KIZININ KATİLİ MUTFAKTAN BIÇAĞI ALIP, HER İKİSİNE DE VURDUM

YORUMLAR
500
Eski eşini ve kızını öldüren adam, 4 gün sonra her şeyi itiraf etti Eski eşini ve kızını öldüren adam, 4 gün sonra her şeyi itiraf etti Son Dakika | Emekli öğretmen, 4 bıçak darbesiyle öldürdüğü eşi ile yeni barışmış Son Dakika | Emekli öğretmen, 4 bıçak darbesiyle öldürdüğü eşi ile yeni barışmış

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİ EŞİ İLE KIZININ KATİLİ MUTFAKTAN BIÇAĞI ALIP, HER İKİSİNE DE VURDUM - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Erdoğan'ın "Şifa" diye tavsiye ettiği ürünlerin maliyeti, 4 kişilik bir aile için 4020 TL olarak hesaplandı!
17:27 Zonguldak'ta feci kaza! Dengesini yitiren kadın 5. kattan beton zemine düştü
17:17 Burak Elmas'ın "Masaya yumruk vurdum" sözlerine, TFF'den cevap geldi: Hayal ürünü
17:12 Fatih Terim geri dönebilir mi? İşte Galatasaray'da başkan seçilirse İmparator'la çalışacak başkan adayları
16:36 Erdoğan ve genç çiftçi arasında salondakileri güldüren konuşma: Beni ortaklığa kabul eder misin?
16:34 Vladimir Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'den korkutan tehdit: Kazanamazsak ne Rusya kalır ne de dünya
16:29 Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde kullanılan silahı saklayan firari sanık Ahmet İskender Türkiye'ye getirilip tutuklandı
16:17 Konuşanlar'ın son bölümünde Hasan Can Kaya ile izleyici arasındaki diyalog, salonda soğuk terler döktürdü!
16:08 Rıza Çalımbay'dan futbol dünyasına ilişkin çarpıcı yorumlar
15:59 Rusya'nın saldırıları sonrasında Lviv halkı kiliseleri doldurdu! Ülkeleri için dua ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 18:36:34. #1.11#
SON DAKİKA: ESKİ EŞİ İLE KIZININ KATİLİ MUTFAKTAN BIÇAĞI ALIP, HER İKİSİNE DE VURDUM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement