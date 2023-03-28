ESKİ EŞİ İLE YANINDAKİ ARKADAŞINI ÖLDÜREN POLİS PROFESYONELLİĞİMİ SON ANA KADAR KORUDUM - Son Dakika
Üye Girişi

ESKİ EŞİ İLE YANINDAKİ ARKADAŞINI ÖLDÜREN POLİS PROFESYONELLİĞİMİ SON ANA KADAR KORUDUM

28.03.2023 10:53
ESKİ EŞİ İLE YANINDAKİ ARKADAŞINI ÖLDÜREN POLİS PROFESYONELLİĞİMİ SON ANA KADAR KORUDUM

Bursa'da, otomobilden indirdiği eski eşi Yasemin Ağır (45) ile yanındaki Yahya Aydın'ı (48) tabancayla vurarak öldürüp, yoldan geçen Şeyma Ünlü'nün (17) ise yaralanmasına neden olan polis memuru Bilal Ağır (50), yargılandığı davanın duruşmasında tanık beyanlarına karşı savunma yaptı.

Bursa'da, otomobilden indirdiği eski eşi Yasemin Ağır (45) ile yanındaki Yahya Aydın'ı (48) tabancayla vurarak öldürüp, yoldan geçen Şeyma Ünlü'nün (17) ise yaralanmasına neden olan polis memuru Bilal Ağır (50), yargılandığı davanın duruşmasında tanık beyanlarına karşı savunma yaptı. Ağır, 32 yıllık polis memuru olduğunu belirterek, Eski eşim ile yanındaki arkadaşını öldürmemek için profesyonelliğimi son ana kadar korudum. Olayın kontrolden çıkmaması için çok uğraş verdim dedi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bilal Ağır, geçen yıl 12 Şubat'ta Akademi Caddesi'nde eski eşi Yasemin Ağır ile Yahya Aydın'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Bilal Ağır, otomobilden indirdiği eşi ile Yahya Aydın'ı darbedip, ardından da tabancayla kurşun yağdırdı. Sırtından vurulan Yasemin Ağır ile bacağından, karnından ve başından vurulan Yahya Aydın kanlar içinde yığıldı. Ağır'ın açtığı ateş sonucu yerden seken kurşunlardan biri de bu sırada yoldan geçen Şeyma Ünlü'ye isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yasemin Ağır ve Yahya Aydın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Bilal Ağır ise tutuklandı.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak eski eşi öldürme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'olası kastla nitelikli yaralama' suçundan ise 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Bilal Ağır'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Bilal Ağır, maktul Yasemin Ağır'ın yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, taraf avukatları ile Bursa Barosu Kadın Hakları Komisyonu vekilleri katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen, Yasemin Ağır'ın teyzesi Firdevs Ulutaş, sanığın olay günü kendisine telefon ettiğini ve yeğenini vurduğunu söylediğini belirtti.

'OLAY KONTROLDEN ÇIKMASIN DİYE ÇOK UĞRAŞ VERDİM'

Tanık beyanlarına karşı savunması sorulan Bilal Ağır, 32 yıllık polis memuru olarak görev yaptığını belirterek, eski eşi ile yanındaki arkadaşını öldürmemek için profesyonelliğini son ana kadar koruduğunu söyledi. Maktul Yahya Aydın'ın üzerinde silah olduğunu düşündüğünü belirten Bilal Ağır, Eski eşim ile yanındaki arkadaşını öldürmemek için profesyonelliğimi son ana kadar korudum. Olayın kontrolden çıkmaması için çok uğraş verdim. Keşke onlar ölmeseydi de ben ölseydimö dedi.

Şeyma Ünlü'nün ilgisi olmadığı halde yaralandığı için üzüntü duyduğunu söyleyen Bilal Ağır, mermi isabet ettiği gerekçesiyle zarar gördüğü belirtilen ambulansın zararına ise kendisinin sebep olmadığını düşündüğünü, ancak yine de zararı karşılayabileceğini ifade etti.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı haziran ayına erteledi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Başkan Aktaş, depremzedelerle iftarda buluştu Başkan Aktaş, depremzedelerle iftarda buluştu ADÜ Hemşirelik Fakültesi'nin 3 farklı projesine destek ADÜ Hemşirelik Fakültesi'nin 3 farklı projesine destek Bursa'da hırsızlar canlarını hiçe sayarak mazgalları böyle çaldı Bursa'da hırsızlar canlarını hiçe sayarak mazgalları böyle çaldı

Aydın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESKİ EŞİ İLE YANINDAKİ ARKADAŞINI ÖLDÜREN POLİS PROFESYONELLİĞİMİ SON ANA KADAR KORUDUM - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Şenol Güneş, Beşiktaşlı futbolculara sert çıkıştı: Yarın gelmeyin
10:35 Beşiktaşlı futbolcular milli arada Şenol Güneş'i çıldırttı: Yarın gelmeyin
10:38 Söylediği sözler yüzünden sanatçılardan özür dileyen Muharrem İnce'ye, Şahan Gökbakar'dan yanıt: Dengeniz kayıptı, bulun diye uğraştık
10:32 Şahan Gökbakar, sanatçılardan özür dileyen Muharrem İnce'ye yorum: Dengeniz kayıptı, bulun diye uğraştık
10:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek
10:29 Sahibinden.com hakkında çok konuşulacak iddia: 60 milyon kullanıcının bilgileri tehlikede deniyor
10:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret! Bugün saat 16.00'da Fatih Erbakan ile görüşecek
10:23 Sahibinden.com hacklendi mi? 60 milyon kullanıcının bilgileri tehlikede iddiası
10:25 Samsun'da başıboş köpek dehşeti! Kümese dalıp birçok hayvanı parçaladı
10:19 Samsun'da başıboş köpekler, kümese saldırıp birçok hayvanı telef etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2023 10:53:29. #1.13#
SON DAKİKA: ESKİ EŞİ İLE YANINDAKİ ARKADAŞINI ÖLDÜREN POLİS PROFESYONELLİĞİMİ SON ANA KADAR KORUDUM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement