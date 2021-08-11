Eski eşi kızını kaçırmıştı, Diyarbakır'da yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de eski eşi tarafından şiddete uğrayarak kızı kaçırılan Serap Avcı'ın kızı Diyarbakır'da bulundu. Eski eşi Bayram E. yakalandı.

Kocaeli'de yaşayan, 1 çocuk annesi Serap Avcı, 2019 yılında boşandığı Bayram E. tarafından dövülerek, işkenceye maruz kaldığını öne sürdü. Tedavi gördüğü hastanede sosyal medyadan paylaşımda bulunan Serap Avcı, eski eşi Bayram E.'nin kendisine 5 saat boyunca şiddet uyguladıktan sonra kızını da alarak, kaçtığını söyledi. Polis, Avcı'nın şikayeti üzerine, Bayram E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Avcı çıktığı bir program sonrası eski eşi Bayram tarafından kaçırılan 3 yaşındaki kızı Belinay, Diyarbakır'da kurtarıldı. Eski eş Bayram ise polisler tarafından gözaltına alındı. Belinay bebek ise annesine teslim edilmek üzere Diyarbakır Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. - DİYARBAKIR