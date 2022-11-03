Eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edilen Özcan Deniz, hakim karşısında ifade verdi - Son Dakika
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Eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edilen Özcan Deniz, hakim karşısında ifade verdi

03.11.2022 11:05

Eski eşi tarafından şiddet girdiğini iddia ederek dava açan Özcan Deniz, hakim karşısına çıkarak ifade verdi. Deniz ifadesinde "Feyza olay anında kendisine saldırmam için üstüme daha da gelerek beni tahrik etmeye başladı. Amacım tamamen Feyza Aktan'ın şiddetle ilgili durumunu törpülemek ve bunun suç olduğunu anlamasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın, çocuğunu almaya gittiği sırada Deniz'e tokat attığı ve tişörtünü yırttığı iddiasıyla 2 ayrı suçtan yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Özcan Deniz ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Feyza Aktan ile Eda Aktan duruşmaya katılmazken, avukatları ise duruşmaya katıldı.

OLAY ANINI ANLATTI

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Özcan Deniz, "Olay tarihinde oğlumun velayet günü kanunen bendeydi. Çocuğum anaokuluna gidiyordu. Feyza Aktan, çocuğun okula gitmesiyle ilgili sorun yaratıyordu. O gün okuldan aradılar ve oğlum Kuzey'in okula gelmediğini söylediler. Ben de hem çocuğumu almak hem de bu konuyu konuşmak için eve gittim. Bana 'bekle' dediler. Yarım saat sonra çocuk hazırlanmamıştı. Ben de Feyza'ya çocuğun neden hazır olmadığını sordum" şeklinde konuştu.

Eski eşi tarafından darp edilen Özcan Deniz, hakim karşısına çıkarak ifade verdi

"FEYZA ONA SALDIRMAM İÇİN BENİ TAHRİK ETMEYE ÇALIŞTI"

O sırada sanık Feyza Aktan'ın öfkelenerek elini tırnaklarıyla çizdiğini söyleyen Deniz beyanının devamında, "Ben de bunu yapmaması gerektiğini ve çocuğu hazırlamasını istedim. Çocuğu yere bırakan Feyza Aktan, daha da sinirlenerek bana şiddetli bir şekilde saldırmaya başladı. Ardından orada kameraların olduğunu anladı ve benim de kendisine saldırmam için üstüme daha da gelerek beni tahrik etmeye başladı. Benim üstümü başımı parçalayan Feyza Aktan'ın bu durumunu oğlum görmeye başladı ve 'baba' dedi. O sırada Feyza, içeri alayım derken çocuğun kafasını kapıya çarptı. Sonra tekrar dışarı çıkan Feyza, 'bana kameraların önünde şov yapma' diye bağırarak kendisi kameraların önünde kendisini illegalleştirmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.

Eski eşi tarafından darp edilen Özcan Deniz, hakim karşısına çıkarak ifade verdi

"AMACIM FEYZA'NIN ŞİDDETLE İLGİLİ DURUMUNU TÖRPÜLEMEKTİ"

Deniz mahkemedeki beyanının devamında, "Ardından jandarmaya haber verdim. Çocuğumu karakolda icra yoluyla Feyza'dan aldım. Feyza beni evin içine çekmeye çalıştı, mesajlar attı ancak çocuğum hasta olduğu zaman evine birkaç kez gitmek zorunda kaldım. Amacım tamamen Feyza Aktan'ın şiddetle ilgili durumunu törpülemek ve bunun suç olduğunu anlamasını sağlamaktır. Onun sürekli ileri seviyeye taşıdığı şiddet eylemini yasalar dahilinde engellemektir. Şikayetimin asıl sebebi de budur. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, davaya konu şiddeti içeren kamera kayıtlarının istenmesine ve görüntülerde kriminal incelemelerinin yapılması için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Eski eşi tarafından darp edilen Özcan Deniz, hakim karşısına çıkarak ifade verdi

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şarkıcı Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ın saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Feyza Aktan'ın kendisine tokat atarak tişörtünü yırttığını öne süren Özcan Deniz, Feyza Aktan'ın ablası Eda Aktan'ın ise hakaretlerine maruz kaldığını iddia etmişti. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Feyza Aktan'ın 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından, şüpheli Eda Aktan'ın ise 'hakaret' suçundan hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA
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İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Özcan Deniz, Feyza Aktan, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edilen Özcan Deniz, hakim karşısında ifade verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edilen Özcan Deniz, hakim karşısında ifade verdi - Son Dakika
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