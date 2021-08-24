Eski eşi tarafından 3 yaşındaki kızına alkol içirildiğini iddia eden baba: Evladım, 'Tadı iyi değildi' dedi - Son Dakika

Biri lüksün diğeri mütevazılığın resmi! Her ikisi de makam aracı olarak kullanılıyor

Erzurum'da yaşayan Ferhat K. (30), 6 yıl önce Tuba A. (26) ile evlendi. Evlilik sonrası Tekirdağ'da yaşamaya başlayan çiftin Toprak Nuri K. (5) ve Yaprak Cemre K.(3) isminde 2 çocukları oldu. Evliliklerinde anlaşmazlık başlayan çift baba Ferhat K.'nın eşi Tuba A.'nın telefonunda küçük kızları Yaprak'ın alkol şişesi ile çekilen fotoğrafı sonrası son buldu.

KIZININ VELAYETİNİ İSTEDİ

Boşanma kararı alan çiftin 2 çocuğundan büyük olan Toprak Nuri K.'nın velayeti baba Ferhat K.'ya küçük olan Yaprak Cemre K.'nın ise anne Tuba A.'ya verildi. Bunun üzerine Ferhat K. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığında eski eşi Tuba A. hakkında şikayette bulundu. Eski eşinin evli oldukları zamanda çocuğuna alkol içirdiği ve fotoğrafını çektiğini delileriyle sunarak küçük kızında velayetinin kendisine verilmesini istedi.

ESPRİ AMAÇLI YAPILDIĞINI İDDİA ETTİ

Anne Tuba A. ise savcılığa verdiği ifadesinde küçük kızını dedesiyle ve ananesiyle pikniğe yolladığını o sırada espri amaçlı sadece fotoğraf çektiklerini söyledi. Soruşturma devam ettiği sürede Erzurum'a taşınan baba Ferhat K. iddiaya göre velayetinin kendinde olduğu oğlunu görüş günlerinde Tekirdağ'a götürse de anne Tuba A. oğlunu görmek istemedi.

"ÇOCUĞUMA ALKOL İÇİRDİLER"

Başından geçenleri anlatan baba Ferhat K. çocuğunun halen annesiyle olduğunu ve bu olay tekrarlanma ihtimali olduğunu ifade ederek," Boşanmadan önce gerçekleşti bu olay. Bunun üzerine boşanma kararı aldık. Boşanma gerçekleşmeden önce o fotoğrafları sildi. Şu an 3 yaşında olan kızıma 1 yıl önce alkol içiriyorlar. Fotoğrafta görünüyor yanakları iki fotoğrafta farklı. İlk fotoğrafta inmiş olan yanaklar ikinci fotoğrafta dolgun duruyor. Çocuğuma resmen alkol içirdiler. Savcılığa suç duyurusunda bulundum halen sonuç alamadım. Çocuğum onların elinde halen bunu yaşatma imkanları var. Çocuğumun kurtarılmasını ve böyle bir ortamda büyümemesini işitiyorum" dedi.

"TADI İYİ DEĞİLDİ" DEMİŞ

Ferhat K. eski eşinin ifadesinde piknik yaptıkları sırada şaka amaçlı fotoğraf çektiklerini ama içirmediklerini söylediğini belirterek, "Eski eşim savcılığa verdiği ifadesinde kayınpederimle çocuğun pikniğe gittiğini bu sırada çocuğun şişeyi eline aldığını dolu şişe ve açılmamış olduğunu söyledi. O sırada babasının şaka amaçlı fotoğraf çektiğini iddia etti. Fotoğraflar da bariz ortada. İlk fotoğraftaki ile ikinci arasında yanak dolgunluğu farkı var. İçtiği ortada. Kızım küçük olmasına rağmen kendisi bana tadı iyi değildi dedi" şeklinde konuştu.

"OĞLUNU GÖRMEK İSTEMEDİ"

2 haftada bir Tekirdağ'a kızını görmeye gittiğini fakat eski eşinin oğlunu kendisinde olan oğlunu görmek bile istemediğini kaydeden baba Ferhat K., "Bende olan oğlumu görmeye gelmiyor. Tekirdağ'a götürdüm çocuğumu görsünler diye. Kendisine söyledim. Yarın alayım dedi. Ertesi gün getireyim dedim tekrar erteledi. Sonra iş yerine gittim. İş yerine gittiğimde bana Erzurum'a çocuğunu görmeye gitti ve izin aldığını söylediler. Araştırdığımda erkek arkadaşıyla Ankara'ya gezmeye gittiğini öğrendim. Bu nasıl bir annelik" diye konuştu.