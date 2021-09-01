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Eski eşi tarafından 8 kurşunla öldürülen Ebru Yüksel cinayetine ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Eski eşi tarafından 8 kurşunla öldürülen Ebru Yüksel cinayetine ait görüntüler ortaya çıktı

01.09.2021 12:25

Ankara'da yaşanan olayda, eski eşi Salih Özkan (38) tarafından kurşunlanarak öldürülen Ebru Yüksel'in cinayete kurban gittiği olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mamak ilçesinde meydana gelen olayda, Salih Özkan (38), boşandığı eski eşi Ebru Yüksel (33) ile erkek arkadaşı Mustafa D. ve öz kızı İsra Ö.'yü bir sitenin bahçesinde tabancayla yaralamıştı. Salih Özkan, olayın ardından aynı silahla kendisini de başından vurmuştu.

VÜCUDUNA 8 KURŞUN İSABET ETTİ

Vücuduna 8 el kurşun isabet eden Yüksel ile başından ağır yaralanan Özkan hayatlarını kaybederken, Mustafa D. ile İsra Ö.'nün ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilmişti.

Ebru Yüksel cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

KAMERA OLAN BİTENİ KAYDETTİ

O vahşet anlarının meydana geldiği dakikalar ise cinayetin gerçekleştirildiği sitenin karşısındaki bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Eski eşi tarafından 8 kurşunla öldürülen Ebru Yüksel cinayetine ait görüntüler ortaya çıktı

Cinayet Büro Amirliği, Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşi tarafından 8 kurşunla öldürülen Ebru Yüksel cinayetine ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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