Eski eşi tarafından ayağından vurulan avukat adalet istedi

Sıkılan kurşunlarla bacaklarında 3 kırık tespit edilerek ameliyata alınan Merve Gül Durmaz'ın tedavisi sürüyor

Avukat Merve Gül Durmaz:

"Hukukçu olarak böyle bir olaya maruz kalmam olayın ne kadar önemli olduğunu, yaptırımların ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor"

"Eski eşimin tutuklu kalmasını istiyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de eski eşi tarafından tabancayla iki ayağından vurulan ve tedavisi hastanede devam eden avukat Merve Gül Durmaz, o dehşet anları anlatarak, "Bu tür insanların dışarda olması, cesaretlenmesi, elini kolunu sallayarak sokak ortasında insan vurmaları gerçekten akıl alır gibi değil" dedi.

Önceki gün, Hoşnudiye Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında sabah saatlerinde yaşanan olayda eski eşi Mervegül D. ile yaşadığı tartışma sonrası silahına davranan Mete A. dehşet saçtı. Eski eşi Mervegül D. ile birlikte olay yerinde bulunan Furkan S.'yi de silahla yaralayan Mete A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mete A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavisi süren avukat Merve Gül Durmaz'ın iki kurşun isabet eden sol bacağında 2 kırık, seken kurşunun isabet ettiği sağ bacağında ise 1 kırık tespit edildi. Ameliyata alınan Durmaz'ın bacağına platin takıldığı öğrenildi.

"Uzun bir ameliyat sürecinden sonra hala hastanedeyim ve tedavim devam ediyor"

Olayı yaşayan Durmaz, eski eşinin tutuklu kalması gerektiğini söyledi. Olay sonrasında kadına şiddetin bir kez daha gözler önüne serildiğini ifade eden Durmaz şunları söyledi:

"Yaklaşık 2,5 yıl önce boşandığım eşim tarafından silahlı saldırıya uğradım. Her iki bacağımdan da yaralandı. Uzun bir ameliyat sürecinden sonra hala hastanedeyim ve tedavim devam ediyor. Her gün kadına şiddet haberlerini duyuyoruz. Ben de bir hukukçu olmama rağmen, böyle bir olaya maruz kalmam, bunu bizzat yaşamam gerçekten olayın ne kadar önemli olduğunu, yaptırımların ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Bu tür insanların dışarda olması, cesaretlenmesi, elini kolunu sallayarak sokak ortasında insan vurmaları gerçekten akıl alır gibi değil. Bu tür insanların cezalarını çekmesini, asla tutuksuz yargılanmasını istemiyorum"

Yaşanan kavgayı ayırmak isterken olayda sağ bacağından yaralanan Furkan Sarıkaya'nın da tedavisinin sürdüğü belirtildi.