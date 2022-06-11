Eski eşi tarafından ayağından vurulan avukat adalet istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Eski eşi tarafından ayağından vurulan avukat adalet istedi

11.06.2022 13:45

Eski eşi tarafından ayağından vurulan avukat adalet istedi Sıkılan kurşunlarla bacaklarında 3 kırık tespit edilerek ameliyata alınan Merve Gül Durmaz'ın tedavisi sürüyor Avukat Merve Gül Durmaz: "Hukukçu olarak böyle bir olaya maruz kalmam olayın ne kadar önemli olduğunu, yaptırımların ne...

Eski eşi tarafından ayağından vurulan avukat adalet istedi

Sıkılan kurşunlarla bacaklarında 3 kırık tespit edilerek ameliyata alınan Merve Gül Durmaz'ın tedavisi sürüyor

Avukat Merve Gül Durmaz:

"Hukukçu olarak böyle bir olaya maruz kalmam olayın ne kadar önemli olduğunu, yaptırımların ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor"

"Eski eşimin tutuklu kalmasını istiyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de eski eşi tarafından tabancayla iki ayağından vurulan ve tedavisi hastanede devam eden avukat Merve Gül Durmaz, o dehşet anları anlatarak, "Bu tür insanların dışarda olması, cesaretlenmesi, elini kolunu sallayarak sokak ortasında insan vurmaları gerçekten akıl alır gibi değil" dedi.

Önceki gün, Hoşnudiye Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında sabah saatlerinde yaşanan olayda eski eşi Mervegül D. ile yaşadığı tartışma sonrası silahına davranan Mete A. dehşet saçtı. Eski eşi Mervegül D. ile birlikte olay yerinde bulunan Furkan S.'yi de silahla yaralayan Mete A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mete A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavisi süren avukat Merve Gül Durmaz'ın iki kurşun isabet eden sol bacağında 2 kırık, seken kurşunun isabet ettiği sağ bacağında ise 1 kırık tespit edildi. Ameliyata alınan Durmaz'ın bacağına platin takıldığı öğrenildi.

"Uzun bir ameliyat sürecinden sonra hala hastanedeyim ve tedavim devam ediyor"

Olayı yaşayan Durmaz, eski eşinin tutuklu kalması gerektiğini söyledi. Olay sonrasında kadına şiddetin bir kez daha gözler önüne serildiğini ifade eden Durmaz şunları söyledi:

"Yaklaşık 2,5 yıl önce boşandığım eşim tarafından silahlı saldırıya uğradım. Her iki bacağımdan da yaralandı. Uzun bir ameliyat sürecinden sonra hala hastanedeyim ve tedavim devam ediyor. Her gün kadına şiddet haberlerini duyuyoruz. Ben de bir hukukçu olmama rağmen, böyle bir olaya maruz kalmam, bunu bizzat yaşamam gerçekten olayın ne kadar önemli olduğunu, yaptırımların ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Bu tür insanların dışarda olması, cesaretlenmesi, elini kolunu sallayarak sokak ortasında insan vurmaları gerçekten akıl alır gibi değil. Bu tür insanların cezalarını çekmesini, asla tutuksuz yargılanmasını istemiyorum"

Yaşanan kavgayı ayırmak isterken olayda sağ bacağından yaralanan Furkan Sarıkaya'nın da tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Eski eşi tarafından ayağından vurulan avukat adalet istedi
Eski eşi tarafından ayağından vurulan avukat adalet istedi
Eski eşi tarafından ayağından vurulan avukat adalet istedi
Eski eşi tarafından ayağından vurulan avukat adalet istedi
Eski eşi tarafından ayağından vurulan avukat adalet istedi

YORUMLAR
500
Akranı tarafından başından tüfekle vurulan 16 yaşındaki çocuk öldü, şüpheli ise yakalandı Akranı tarafından başından tüfekle vurulan 16 yaşındaki çocuk öldü, şüpheli ise yakalandı Adana'da kuzeni tarafından tabancayla başından vurulan kişi ağır yaralandı Adana'da kuzeni tarafından tabancayla başından vurulan kişi ağır yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşi tarafından ayağından vurulan avukat adalet istedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:45 Lunaparkta, çocuklarla dolu aletin halatı koptu! O anlar kameraya yansıdı
16:36 Oyuncu Ezgi Çelik'in Şahan Gökbakar'ın gündemle ilgili tweet'ini paylaşınca TRT'deki işinden olduğu iddia edildi
16:28 Galatasaray'da başkanlık seçimi için Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu yarışıyor! İşte ilk 2 sandıktan çıkan sonuçlar
15:46 Lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılması tepki çekmişti! Okulun müdürü ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
15:44 DSİ'ye ait sulama kanalına düşen çocukların cansız bedenine ulaşıldı
15:41 Rıdvan Yılmaz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu! Beşiktaş 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla anlaşma sağladı
15:36 Kurt ve horozun mücadelesi çok sayıda izlenme ve yorum aldı
15:27 Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın babası yaşamını yitirdi.
15:22 Son seçim anketi yayınlandı! İYİ Parti'nin oy oranındaki yükseliş dikkat çekti
14:50 Şenol Güneş, Fransa'da Saint Etienne'nin başına geçmeye hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 16:52:15. #1.13#
SON DAKİKA: Eski eşi tarafından ayağından vurulan avukat adalet istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement