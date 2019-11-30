Son Dakika Haberleri: Eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı
Son Dakika 3. Sayfa Eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen genç kadın hastaneye kaldırıldı.

Eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen genç kadın hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Bozüyük ilçesinin Kasımpaşa Mahallesi'nde gerçekleşen olayda G.Y. (27) adlı kadının ayrıldığı eşi M.Ö. tarafından vücudunun 2 yerinden bıçaklandığı ve olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Yaralanan kadın ilk olarak 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılırken burada yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.


Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Öte yandan emniyet ekipleri şüphelinin yakalanması için araştırmalarını sürdürüyor. - BİLECİK

Kasımpaşa, Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
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