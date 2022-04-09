ESKİ EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANAN SEVDA: ÖLÜMDEN DÖNDÜM - Son Dakika

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BATMAN'da, boşandığı Devran Ergün (27) tarafından çocuğunun gözü önünde 6 bıçak darbesiyle yaralanan Sevda Ergün (24), ölümden döndüğünü belirterek, 'Verilmiş sadakam vardı. Göğsüme 6 bıçak darbesi isabet etti. Sağ elim ise tutmuyor" dedi.

Meydan Mahallesi Şemsiyeli Sokak'ta 5 Nisan günü Devran Ergün, oğullarıyla yürüyen bir süre önce boşandığı Sevda Ergün ile karşılaştı. Devran Ergün, çıkan tartışmada Sevda Ergün'ü çocuklarının gözü önünde 6 yerinden bıçakladı. Sevda Ergün, çağırılan ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakalanıp, gözaltına alınan Devran Ergün ise tutuklandı.

Tedavisi sürdüğü hastanede yoğun bakım ünitesinden yatan hasta servisine alınan Sevda Ergün, ölümden döndüğünü söyledi. 2 yaşındaki erkek çocuklarını görmeye gelen eşinin şiddetine maruz kaldığını belirten Ergün, 'Defalarca şiddete maruz kalan bir kadındım. Bıçaklı saldırıda göğsümden 6 bıçak darbesi aldım. Ölümden döndüm, sağ elim de işlevini yitirmiş durumda. Açık kalp ameliyatı oldum. İki ameliyat daha olmam gerekiyor. Şimdi biraz iyileşiyorum. Verilmiş sadakam varmış. Eski eşimin uzaklaştırması olmasına rağmen çocuğumu göreceği gün saldırdı" diye konuştu.

'TÜM KADINLARA YAPILAN ŞİDDETİ KINIYORUM'

Sevda Ergün'ün annesi Bedia Alağa ise kızına yapılan saldırıyı kınadığını ifade etti. Alağa, 'Tek kızım var. Üç yıl önce evlenen Sevda, sürekli eşinin saldırısına uğruyordu. Artık boşanma aşamasındaydılar. Eşinin evden uzaklaştırma cezası vardı. Sadece kızıma değil, tüm kadınlara yapılan şiddeti kınıyorum. Ramazan ayında verilecek sadakamız varmış. Kızım aramızda olmayabilirdi. Göğsüne isabet eden bıçak darbelerinden biri kalbine isabet edebilirdi. Onu Allah korudu. Adalet yerini bulsun. En ağır ceza neyse verilsin' ifadelerini kullandı.