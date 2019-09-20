Son Dakika Haberleri: Eski eşi tarafından kezzap atılan kadın yaşama tutunamadı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Eski eşi tarafından kezzap atılan kadın yaşama tutunamadı

1 saat önce

Antalya'da boşandığı eşi tarafından yüzüne kezzap atılarak ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski eşi tarafından kezzap atılan kadın yaşama tutunamadı, System.String[]

Antalya'da boşandığı eşi tarafından yüzüne kezzap atılarak ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Konya'da yaşayan otobüs şoförü Bünyamin B(53), ve Asiye Güzel(45), şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce boşandı. Sürekli eski eşinin rahatsız ettiği kadın önce Alanya'ya daha sonra Antalya geldi. Eski eşine uzaklaştırma kararı da aldıran Asiye Güzel, dini nikahla başka bir kişiyle evlendi. Bu durumu öğrenen Bünyamin B, geçtiğimiz 1 Haziran Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde işe gitmek üzere evinden çıkan Asiye Güzel'in yüzüne kezzap atıp kaçtı. Ağır yaralanan kadın Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Vücudunun yaklaşık yüzde 60'ında yanık oluşan Asiye Güzel'in, tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 2 Ağustos'ta hayatını kaybettiği belirtildi. Asiye Güzel'in cenazesinin memleketi Adana'da toprağa verildiği öğrenildi.


Olaydan sonra kaçan Bünyamin Bardakçı, 2 Haziran'da yaşadığı Konya'nın Çumra ilçesine giderek polise teslim oldu. Bardakçı, işlemlerinin ardından Antalya'ya getirildi. İfadesinde çok pişman olduğunu, bir anlık kızgınlıkla bu saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia eden Bünyamin Bardakçı, sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.


Bir gün sonra Konya'da gözaltına alınan Bünyamin B, Antalya'da sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - ANTALYA

Antalya, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


25 yaşındaki kadının kanı, içtiği ilaç yüzünden mavi renge döndü
Parkta spor yapan 15 arkadaş, çevreye verdikleri rahatsızlık nedeniyle karakolluk oldu Kızının PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen baba, evladının mezarını hazırladı Şans Topu ikramiyesi, uzun yıllardır hep aynı rakama oynayan kadına çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 15:42:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski eşi tarafından kezzap atılan kadın yaşama tutunamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]