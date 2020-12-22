Eski eşi tarafından kızı öldürülen anne: Seven, sevdiğini toprağa koyar mı? - Son Dakika

Eski eşi tarafından kızı öldürülen anne: Seven, sevdiğini toprağa koyar mı?

22.12.2020 15:41
Eski eşi tarafından kızı öldürülen anne: Seven, sevdiğini toprağa koyar mı?, System.String[]

KONYA'da, dün 2'nci kez boşandığı Muhammet Karadayı (26) tarafından sokak ortasında tabancayla başından vurularak, öldürülen Esmanur Karadayı (22) bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KONYA'da, dün 2'nci kez boşandığı Muhammet Karadayı (26) tarafından sokak ortasında tabancayla başından vurularak, öldürülen Esmanur Karadayı (22) bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Acılı anne Hacer Apaydın, kadın cinayetlerinin sona ermesini belirterek, "Beni tehdit etti. Ben gittim uzaklaştırma kararı aldım, çare olmadı. Sonunda çocuğumu toprağa soktular. Ne yapayım ben bundan sonra? Nişanlanmadan önce 1 sene kapımızın önünde yattı. 'Seviyorum' dedi. Seven adam kara toprağa mı koyar sevdiğini?" dedi.

Camcılık yapan Muhammet Karadayı, 4 yıl önce evlendiği, aradan geçen süreçte boşanıp, tekrar evlendiği ve 20 Kasım'da anlaşmalı olarak yeniden boşandığı Esmanur Karadayı'yı dün  sokak ortasında tabancayla başından vurarak öldürdü. Ardından da aynı tabancayı başına dayayıp, intihara kalkıştı. Konya Numune Hastanesi'nde tedaviye alınan Muhammet  Karadayı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

'BENİM ÇOCUĞUM İŞE GİDİYORDU, ÖNÜNÜ KESİP VURMUŞ'Esmanur Karadayı bugün Üçler Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Evladını son yolculuğa uğurlayan baba Ayhan Apaydın, kızının 4 yıldır şiddet gördüğünü belirtti. Apaydın, "4 senedir çekiyoruz. Geliyor, 'Yapmayacağım bir daha' diyor, yine yapıyor. Çocuğumun burnundan getiriyor. Kaç defa şikayet ettik. Sürekli kızımı kandırıyor. Kızımı, anlaşmalı boşanma için imza atacağım, diye oyalıyordu. Benim çocuğumun günahı neydi? Benim çocuğum işe gidiyordu. Yolda önünü kesmiş sonra da vurmuş çocuğumu. Beni de darbettiler, önümü kestiler, bıktık iyice? Benim çocuğum gitti. Şimdi benim çocuğumu kim geri getirecek? Yemin ediyor, 'Esmanur'a bir daha şiddet uygulamayacağım' diye yalvarıyordu, eve götürür götürmez de şiddet uyguluyordu. Daha önce de boşandılar, yemin şart etti, yeniden evlendiler.  Yine şiddet uyguladı. Şimdi benim kızım kara toprak oldu. Bundan sonra ne olacak?"  'BEN YANDIM BAŞKA ANNELER YANMASIN'Başka annelerin ağlamamasını ve kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyen acılı anne Hacer Apaydın da şöyle konuştu: "Anneler böyle ağlamasın. Anneleri ağlatmasınlar. Ben kızımın 4 senedir peşini hiç bırakmadım. Karakollara koştum. Yanına gittikçe kızımı dövüyordu. Silahla 'Anneni, babanı öldürürüm' diye tehdit ediyordu. 'Ayrılalım ama iyilikle ayrılalım benden nafaka almayın' dedi. Tamam, dedik. Herkes işine baksın, dedik. Ama ben yandım, başkaları yanmasın. Beni tehdit etti. Ben gittim hakkında  uzaklaştırma aldım. Yine çare olmadı. Sonunda benim çocuğumu toprağa soktular. Herkes rahat etsin. Ne yapayım ben bundan sonra? Seviyorum, dedi. Esmanur'um istemedi.  Nişanlanmadan önce 1 sene kapımızın önünde yattı. Nişanladık, evlendirdik, 'Seviyorum' dedi. Böyle sevgi mi olur? Seven adam kara toprağa mı koyar sevdiğini?"

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Eski eşi tarafından kızı öldürülen anne: Seven, sevdiğini toprağa koyar mı?
Eski eşi tarafından kızı öldürülen anne: Seven, sevdiğini toprağa koyar mı?
Eski eşi tarafından kızı öldürülen anne: Seven, sevdiğini toprağa koyar mı?
Eski eşi tarafından kızı öldürülen anne: Seven, sevdiğini toprağa koyar mı?
Eski eşi tarafından kızı öldürülen anne: Seven, sevdiğini toprağa koyar mı?
Eski eşi tarafından kızı öldürülen anne: Seven, sevdiğini toprağa koyar mı?
Eski eşi tarafından kızı öldürülen anne: Seven, sevdiğini toprağa koyar mı?
Eski eşi tarafından kızı öldürülen anne: Seven, sevdiğini toprağa koyar mı?
Eski eşi tarafından kızı öldürülen anne: Seven, sevdiğini toprağa koyar mı?
Eski eşi tarafından kızı öldürülen anne: Seven, sevdiğini toprağa koyar mı?
Eski eşi tarafından kızı öldürülen anne: Seven, sevdiğini toprağa koyar mı?
Eski eşi tarafından kızı öldürülen anne: Seven, sevdiğini toprağa koyar mı?
Eski eşi tarafından kızı öldürülen anne: Seven, sevdiğini toprağa koyar mı?
Eski eşi tarafından kızı öldürülen anne: Seven, sevdiğini toprağa koyar mı?

20 Kasım, Şiddet, Kadın, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski eşi tarafından kızı öldürülen anne: Seven, sevdiğini toprağa koyar mı? - Son Dakika


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