Eski eşi tarafından kızının gözü önünde dövülen kadın DHA'ya konuştu: Hep tutuklu kalsın EKİYLE YENİDEN - Son Dakika

Eski eşi tarafından kızının gözü önünde dövülen kadın DHA'ya konuştu: Hep tutuklu kalsın EKİYLE YENİDEN
07.03.2021 17:37
Eski eşi tarafından kızının gözü önünde dövülen kadın DHA'ya konuştu: Hep tutuklu kalsın- ÖZELEski eşini, kızının gözü önünde dövdü, 'Bir anda gözüm döndü' dedi (5)Samsun'da sokak ortasında eski kocasının saldırısında yaralanıp, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahade altında tutulan E.M.
Eski eşi tarafından kızının gözü önünde dövülen kadın DHA'ya konuştu: Hep tutuklu kalsın- ÖZEL
Eski eşini, kızının gözü önünde dövdü, 'Bir anda gözüm döndü' dedi (5)
Samsun'da sokak ortasında eski kocasının saldırısında yaralanıp, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahade altında tutulan E.M., yaşadığı korku dolu anların ardından tedavi gördüğü hastanede Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. E.M., "Ben daha önce de kendisinden şikayetçi olmuştum, zaten boşanmıştık. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum hep tutuklu kalsın" dedi.
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