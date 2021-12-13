Üye Girişi
ESKİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika

ESKİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

13.12.2021 10:32

ŞIRNAK'ta eski eşi M.B.'nin (35) bıçaklı saldırısına uğrayan Özlem Çopur (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ŞIRNAK'ta eski eşi M.B.'nin (35) bıçaklı saldırısına uğrayan Özlem Çopur (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi Nujin Caddesi'nde meydana geldi. M.B., 6 ay önce boşandığı Özlem Çopur'un bulunduğu eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.B. üzerinde taşıdığı bıçakla eski eşi Özlem Çopur'a saldırarak, yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çopur, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan M.B., yakalanıp, gözaltına alındı.

ESKİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
ESKİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
ESKİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
ESKİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Bahçelievler Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde teröristbaşı Öcalan'ı öven sloganlara soruşturma başlatıldı 12:18 HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde teröristbaşı Öcalan'ı öven sloganlara soruşturma başlatıldı
Genç kız, evlilik teklifini kabul etmediği için öldürüldü 12:12 Genç kız, evlilik teklifini kabul etmediği için öldürüldü Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı 11:44 Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor 11:18 İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor Einstein, 10:45 Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi 10:10 Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Milyonların gözü asgari ücret zammında! 09:26 Milyonların gözü asgari ücret zammında! Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu 08:18 Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu

Son Dakika Haberleri
12:20 Düğünlerde artık çeyrek altın takılmıyor! 0.25 ile 0.50 gram altına rağbet var
12:18 HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde teröristbaşı Öcalan'ı öven sloganlara soruşturma başlatıldı
12:16 Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz
12:11 Genç kız, evlilik teklifini kabul etmediği için öldürüldü
12:02 Müge Anlı, neden hep elbise giydiğini açıkladı: Kendime pantolon yakıştırmıyorum
12:00 Savcı Sayan: Halk Ekmek AK Parti'nin elinde olsaydı tüm bakkallara ekmek dağıtılacaktı
11:57 Deutsche Bank'tan dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası sonraki çeyrek 1000 baz puan faiz artırmak zorunda kalabilir
11:55 Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı mı istiyor?
11:50 Görünürde Kader Mahkumları Derneği, gerçekte kumarhane!
11:46 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ya kahraman olacağım ya da boynum bükülecek
Düğünlerde artık çeyrek altın takılmıyor! 0.25 ile 0.50 gram altına rağbet var Düğünlerde artık çeyrek altın takılmıyor! 0.25 ile 0.50 gram altına rağbet var         
12:20
Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz         
12:16
Savcı Sayan: Halk Ekmek AK Parti'nin elinde olsaydı tüm bakkallara ekmek dağıtılacaktı Savcı Sayan: Halk Ekmek AK Parti'nin elinde olsaydı tüm bakkallara ekmek dağıtılacaktı         
12:01
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı 2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı         
11:03
Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti!         
10:41
Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı         
09:40
MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu         
08:56
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı         
15:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 12:24:42. #1.13#
SON DAKİKA: ESKİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement