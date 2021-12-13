ESKİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika

ŞIRNAK'ta eski eşi M.B.'nin (35) bıçaklı saldırısına uğrayan Özlem Çopur (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi Nujin Caddesi'nde meydana geldi. M.B., 6 ay önce boşandığı Özlem Çopur'un bulunduğu eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.B. üzerinde taşıdığı bıçakla eski eşi Özlem Çopur'a saldırarak, yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çopur, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan M.B., yakalanıp, gözaltına alındı.