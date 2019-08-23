Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kardeşi, katil zanlısı için idam istedi
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Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen 38 yaşındaki Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.
Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen 38 yaşındaki Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:42
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