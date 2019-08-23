Son Dakika Haberleri: Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kardeşi, katil zanlısı için idam istedi
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Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kardeşi, katil zanlısı için idam istedi

40 dakika önce

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen 38 yaşındaki Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

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Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen 38 yaşındaki Emine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut, katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Emine Bulut, Kırıkkale, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:42 
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