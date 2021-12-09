Eski eşi tarafından öldürülen Fulya'nın ailesi gökyüzüne dilek feneri bıraktı - Son Dakika

İZMİR'de birlikte yaşadığı eski eşi Hasan Ozan Baştosun (32), tarafından çalıştığı pastanede tabancayla öldürülen Fulya Öztürk'ün (35) Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ailesi ile arkadaşları, kadın cinayetlerinin son bulması için gökyüzüne dilek feneri bıraktı.

Olay, geçen yıl 9 Aralık'ta, Fulya Öztürk'ün Karabağlar ilçesinde çalıştığı pastanede yaşandı. Hasan Ozan Baştosun, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya başladığı eski eşi Fulya Öztürk'ün çalıştığı pastaneye geldi. İkili arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Baştosun, tabanca ile Öztürk'e ateş etti. 1'i ilk eşinden olan 2 çocuk annesi Fulya Öztürk, vücuduna isabet eden mermilerle yere yığıldı. Baştosun, Öztürk'ün aracını alıp, kaçtı.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, Öztürk'ün yaşamını kaybettiği belirledi. İzmir Adli Tıp Kurumu 'ndaki otopsinin ardından Öztürk'ün cenazesi, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Taşkaya Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polise teslim olan ve ifadesinde Öztürk'ü kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söyleyen Hasan Ozan Baştosun, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Soruşturmanın ardından Baştosun hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Fulya Öztürk'ün annesi Hüsniye Çelebi , kardeşi Aynur Öztürk, kuzeni Gülçin Güler, arkadaşları Elvan Yılmaz, Serap Yılmaz , Merve Köklü, Gözde Rezaki ve Pınar Kurnaz, kadın cinayetlerinin son bulması için gökyüzüne dilek feneri bıraktı.

Fethiye'deki Özgecan Aslan Parkı'ndaki anma etkinliğinde konuşan anne Hüsniye Çelebi, "Psikolojisi bozuk olan insanların bir an önce tedavi olmasını istiyorum. Bütün evlatlarımızın yaşaması için mücadelemi sürdüreceğim. Adalete güveniyorum. Kadın cinayetlerinin durdurulması için elimden geleni yapacağım" dedi.