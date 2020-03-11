Eski eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi - Son Dakika
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Eski eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi

7 saat önce

Eski eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi 1 buçuk ay önce boşandığı eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi İzmir'in Tire ilçesinde, eski kocası tarafından iş yerinde bıçaklanarak öldürülen Melek Dağyel, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Eski eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi, System.String[]

Eski eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi

1 buçuk ay önce boşandığı eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde, eski kocası tarafından iş yerinde bıçaklanarak öldürülen Melek Dağyel, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Tire ilçesinde yaşayan Melek Dağyel, Tahtakale Çarşısı'ndaki iş yerinde bir buçuk ay önce boşandığı eski kocası Ercüment A. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Dağyel için Tire ilçesindeki Lütfi Paşa Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede duygu dolu anlar yaşandı. Dağyel'in yakınları, törende gözyaşı döktü. Cinayete kurban giden Dağyel, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazın ardından toprağa verildi.

Öte yandan, eşini öldüren ve olay sonrası gözaltına alınan Ercüment A., polis sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

İzmir, Tire, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:57 Kaynak: İHA
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