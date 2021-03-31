Eski eşi tarafından öldürülen kadının babası: Kadın cinayetleri için bu cezalar az - Son Dakika

Eski eşi tarafından öldürülen kadının babası: Kadın cinayetleri için bu cezalar az

31.03.2021 14:24
Eski eşi tarafından öldürülen kadının babası: Kadın cinayetleri için bu cezalar az, System.String[]

KAYSERİ'de eski eşi Şükrü Efe (40) tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Nuran Koçer'in (40) babası Sait Koçer (82), "'Kızım nasılsın?

KAYSERİ'de eski eşi Şükrü Efe (40) tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Nuran Koçer'in (40) babası Sait Koçer (82), "'Kızım  nasılsın?' derdim. O da 'iyiyiyim' derdi. Kızım kendisini vurmasından korktuğu için bir şey söyleyemezdi. Artan kadın cinayetleri için bu cezalar az" dedi.

Şükrü Efe, geçen 16 Şubat'ta boşandığı eşi Nuran Koçer ile konuşmak için 3 Mart'ta Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi'ndeki eve gitti. Şükrü Efe, çıkan tartışmada 3 çocuğunun annesi Nuran Koçer'i belinden çıkardığı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Şükrü Efe, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne 200 metre uzaklıktaki evde yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şükrü Efe hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame ile Şükrü Efe hakkında, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şükrü Efe, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

'KORKUSUNDAN BİR ŞEY SÖLEYEMEZDİ'

Cinayete kurban giden Nuran Koçer'in babası Sait Koçer, "Kızım Nuran Koçer benim yanıma gelip giderdi. 'Kızım  nasılsın?' derdim. O da 'iyiyiyim' derdi. Kızım kendisini vurmasından korktuğu için bir şey söyleyemezdi. Ben torunlarıma durumlarını sorduğumda 'iyiyiz' diyorlardı. Olay günü cinayet zanlısı kızıma tabancayla 5 el ateş ederek öldürdü. Kızım bana hiçbir şey anlatmadı. Cinayeti işleyen bu kişiyi idam edin. Ben bu kişinin idam edilmesini istiyorum. Şu an bir otomobilim var. Onu sattıktan sonra çocukların vekaletini alacam. Bu ev ve otomobilim kızımın çocuklarına ait. Bunları satıp çocuklara yatırım yapacağım. Artan kadın cinayetleri için cezalar az. Bu cezaları yükseltmek lazım. Bu kişilere cezalar verilmezse kadınlar ölüyor" ifadelerini kullandı.

Eski eşi tarafından öldürülen kadının babası: Kadın cinayetleri için bu cezalar az
Eski eşi tarafından öldürülen kadının babası: Kadın cinayetleri için bu cezalar az
Eski eşi tarafından öldürülen kadının babası: Kadın cinayetleri için bu cezalar az
Eski eşi tarafından öldürülen kadının babası: Kadın cinayetleri için bu cezalar az
Eski eşi tarafından öldürülen kadının babası: Kadın cinayetleri için bu cezalar az
Eski eşi tarafından öldürülen kadının babası: Kadın cinayetleri için bu cezalar az
Eski eşi tarafından öldürülen kadının babası: Kadın cinayetleri için bu cezalar az

Kayseri, Silah, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski eşi tarafından öldürülen kadının babası: Kadın cinayetleri için bu cezalar az - Son Dakika


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