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Eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü - Son Dakika

Eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

13.11.2021 15:27
Eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Küçükçekmece'de uyuşturucu aldığı iddia edilen eski eşi tarafından silahla kafasından vurularak öldürülen 2 çocuk annesi kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Küçükçekmece'de uyuşturucu aldığı iddia edilen eski eşi tarafından silahla kafasından vurularak öldürülen 2 çocuk annesi kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İddiaya göre, uyuşturucu alan Sedat Kalındaş sabah saatlerinde eski eşinin kaldığı eve geldi. O sırada evde olan 8 yaşındaki çocuğuna mutfakta kahvaltı hazırlayan Gülsüm Yarış ile eski eşi arasında tartışma çıkmıştı. Sedat Kalındaş, "Sen niye evde yoksun? Beni aldatıyorsun" diyerek talihsiz kadının kafasına tek el ateş ederek öldürmüş, Sedat Kalındaş ise olay yerinden kaçmıştı. Yarış'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken de acılı aile zor anlar yaşadı. Gülsüm Yarış'ın annesi ve akrabaları gözyaşlarına boğuldu. Polis ekiplerinin ise kaçan şahsı yakalama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
Eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
Eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
Eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Adli Tıp Kurumu, Küçükçekmece, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü - Son Dakika
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