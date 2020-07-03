Eski eşi tarafından satırla öldürülen Ayşe Tuba'ın ailesinde buruk mutluluk - Son Dakika

Eski eşi tarafından satırla öldürülen Ayşe Tuba'ın ailesinde buruk mutluluk

Baba Serdar Arslan:

"Yavrum geri gelmez, ama verilen bu karar bir nebze de olsa beni rahatlattı"

Anne Meral Sondikme:

"Tuba'm gitti gelmeyecek, ama katil layık olduğu cezayı aldı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldüren Yalçın Özalpay, ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Davanın ardından baba Serdar Arslan'ın yaptığı açıklamada, "Yavrum geri gelmez, ama verilen bu karar bir nebze de olsa beni rahatlattı" dedi.

Eskişehir'de, 220 gün önce eski eşi Yalçın Özalpay tarafından satırla öldürülen Ayşe Tuba Arslan cinayetinin karar duruşması görüldü. Yaklaşık 2 saat süren mahkemede, Özalpay hakkında, tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca mahkeme heyeti tarafından katil zanlısı Özalpay'a 'iyi hal ve haksız tahrik indirimi' de uygulanmadı.

"Mahkeme bu kararında herhangi bir tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı"

Mahkemenin ardından adliye önünde Ayşe Tuba Arslan'ın avukatlarından Betül Duman, yaptığı açıklamada, "Bugün mahkeme kararını verdi ve sanığın tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirilerek öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine mahkum etti. Mahkeme bu kararında herhangi bir tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı. Buna mutlu olduk diyemiyoruz, neticede bir kadını kaybettik ama en azından sanığın hak ettiği cezayı almasından mutluluk duyuyoruz. Bu belki başka kadınların öldürülmesinin önüne geçebilecek bir şey olur" ifadelerini kullandı.

"Yavrum geri gelmez ama verilen bu karar bir nebze de olsa beni rahatlattı"

Ardından konuşan baba Serdar Arslan, "Yavrum gitti, yavrum geri gelmez, ama verilen bu karar bir nebze de olsa beni rahatlattı. İnanırım ki, inşallah bu verilen karar bundan sonra kadınlarımızın, kızlarımızın erkekler tarafından katledilmesine caydırıcı bir sebep olur. Benim yüreğim yandı, benim yüreğim yıkıldı. İnşallah bundan sonra başka yavrular katledilmez. Başka çocuklar yetim kalmaz. İnşallah yuvalarımız yıkılmaz. Temennim budur" şeklinde konuştu.

"Tuba'm gitti gelmeyecek ama katil layık olduğu cezayı aldı"

Anne Meral Sondikme ise, gözyaşları içinde konuşarak, "Buraya çok zor geldim. Serbest de olsa artık gelmeyecek. Tuba acısıyla yaşamak da istemiyorum. Bana çok acı bıraktı, nasıl kıydılar, yaptılar. Tuba'm gitti gelmeyecek ama layık olduğu cezayı aldı" dedi.