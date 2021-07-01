Eski eşi tarafından şiddet gören kadını kurtaran kahraman konuştu: Bugün olsa yine yaparım - Son Dakika

Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Manisa'nın Soma ilçesinde Atatürk Caddesi'ndeki bir kafeteryada meydana gelen darp olayında 34 yaşındaki İmran Çelik, ikinci eşi olan Turgay Çelik tarafından meyve bıçağıyla saldırıya uğramıştı. Olaya 65 yaşındaki İsmail Şen müdahale etmiş ve İmran Çelik'i boşanma aşamasındaki eşinin saldırısından kurtarmıştı. Almanya'da yaşayan ve tanıdıkları için Soma'ya ziyaret eden Şen ile arkadaşı Zuhal Yurttaş, yaşananları anlattı.

''İNSAN SEVGİSİ OLAN DUYARSIZ KALMAZ''

Almanya'da yaşadığını, CNC operatörlüğü yaptığını ve emekli olduğunu anlatan Şen, tanıdıklarını ziyaret için Soma'da bulunduğunu söyledi. Arkadaşıyla kafeteryada oturdukları sırada olaya tanık olduğunu anlatan Şen, "O beyefendi, kadının arkasına dolandı. Bir anda kafasına bardakla vurdu. Panikledim. Elimdeki peçeteliği fırlattım. Ancak denk gelmedi. Arkasından üzerine çullandım. İtiş kakış oldu. Elindeki bıçakla hanımefendiye salladığını gördüm. Arkasından bana doğru bıçağı salladı. O an hiçbir şey hissetmedim. İnsanlık duygusu, hanımefendiye yardım etme duygusuyla hareket ettim. Bir kadın ve bebeğini o halde görünce masada duramadım" dedi. "Aciz bir kadına kalkıp böyle bir şey yapıyorsa insan değildir" ifadesini kullanan Şen, toplumun duyarsızlığından yakınarak, "İçinde insan sevgisi olan buna duyarsız kalmaz" diye konuştu.

"O KADIN ORADA ÖLEBİLİR, BEBEK ZARAR GÖREBİLİRDİ"

Zuhal Yurttaş ise gözlerinin önünde yaşanan olaya duyarsız kalamadıklarını söyledi. Şen'in masadan fırlamasının ardından kendisinin de şiddete engel olmak için koştuğunu anlatan Yurttaş, "Kendimi çok kötü hissettim. Orada bir kadın ve bebeğin hayatı söz konusuydu. Yanımdaki arkadaşım müdahale etmeye kalktığında ilk olarak anlamadım. Sırtım dönüktü çünkü. Kadının 'yapma etme' diyerek attığı çığlık seslerini duyunca ben de arkadaşımın peşinden fırladım. Tek mücadelemiz o an o kadına ve bebeğe zarar gelmemesiydi. Benim Türk toplumundan ve tüm beylerden ricam kadına şiddet bitsin artık. O bebek orada zarar görebilir, ölebilirdi. O kadın da ölebilirdi. Biz de zarar görebilirdik. Niyetimiz şartlar ne olursa olsun canımız pahasına hanımefendi ve bebeğinin kurtulmasıydı. Tek temennimiz, inşallah bu saatten sonra kadına şiddete bir dur denmesi" dedi.