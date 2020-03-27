Eski eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı - Son Dakika

Rize'de eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, şehir merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde A.R.H, bir süre önce boşandığı H.K'ye (46) silahla ateş etti.

Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı, çevredeki polisler tarafından gözaltına alındı.