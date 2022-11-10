Balıkesir'de bir şahıs, boşandığı eski eşini tüfekle başından vurdu! Durumu kritik - Son Dakika
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Balıkesir'de bir şahıs, boşandığı eski eşini tüfekle başından vurdu! Durumu kritik

10.11.2022 23:05
Balıkesir'de bir şahıs, boşandığı eski eşini tüfekle başından vurdu! Durumu kritik

Balıkesir'in Havran ilçesinde ayrıldığı eşi tarafından sokak ortasında ateşli silah ile vurulan 21 yaşındaki bir çocuk annesi genç kadın ağır yaralandı. Edremit Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Balıkesir'de boşandığı eşi Onur K. ile karşılaşan Gülay A. arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra kavgaya dönen tartışmada Onur K., eski eşi Gülay A.'ya (21) aracından aldığı tüfekle ateş açtı. Gülay A., başından aldığı yara ile ağır yaralandı.

Eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu

HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülay A., 112 ambulansı ile önce Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

Eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ameliyata alınan Gülay A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay ile ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Edremit, Gülay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de bir şahıs, boşandığı eski eşini tüfekle başından vurdu! Durumu kritik - Son Dakika

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