Eski eşi tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Son ankette büyük sürpriz! Seçim barajını sadece üç parti geçebiliyor

Kafası zehir gibi! Yaptıkları nedeniyle köylüler onu "Yerli Elon Musk" diye çağırıyor

Bir normalleşme genelgesi daha! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri değişti

Pazar günü sabah saatlerinde Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi'nde iddiaya göre Necati Ö., boşandığı eşi Gülizar Ö. ile konuşmak istedi.

BIÇAKLA SALDIRDI

Necati Ö. ile Gülizar Ö. bir süre sonra sokakta tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Necati Ö. yanında bulanan bıçakla Gülizar Ö.'ye saldırmaya başladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

İki bileğinden, göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi alan Gülizar Ö., ağır yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastanede yoğun bakıma alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Necati Ö. ise olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.