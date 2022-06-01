Eski eşi ve iki çocuğunu rehin aldı - Son Dakika
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Eski eşi ve iki çocuğunu rehin aldı

01.06.2022 15:25
Eski eşi ve iki çocuğunu rehin aldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Soner K. (42) darbettiği eski eşi C.N.'yi (33) ile iki çocuğunu bıçak zoruyla evlerinde rehin aldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Soner K. (42) darbettiği eski eşi C.N.'yi (33) ile iki çocuğunu bıçak zoruyla evlerinde rehin aldı. Pencereden eve giren polis ekipleri, Soner K.'yi etkisiz hale getirip gözaltına aldı. 2 çocuğu ile kurtulan C.N. aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Çırkan Mahallesi, Emir Sultan Sokak'taki bir evde meydana geldi. 2 çocuğuyla birlikte yaşayan C.N.'nin evine, eski eşi Soner K. geldi. Soner K., iddiaya göre eski eşine vurmaya başladı. Durumu fark eden bir kişi de Soner K.'ye müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada C.N., eski eşinin elinden kurtulup kaçtı. Fakat Soner K. peşinden gittiği kadını yakalayıp, bıçak zoruyla tekrar eve soktu. Daha sonra Soner K., eski eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı.

DARBEDİLEN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin ikna çabalarına karşılık vermeyen Soner K. direnmeye devam etti. Pencereden eve giren polis ekipleri, boş bir anından faydalanıp, Soner K.'yı etkisiz hale getirdi. Soner K. gözaltına alındı. Başı ve sırtında ufak sıyrıklar olan C.N. ise ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli olan Soner K.'nin boşandığı eşi C.N.'ye oturduğu evi kendisine vermesi için sürekli baskı yaptığı, olay günü de bu nedenle geldiği ileri sürüldü. Soner K.'nin polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.


Eski eşi ve iki çocuğunu rehin aldı
Eski eşi ve iki çocuğunu rehin aldı
Eski eşi ve iki çocuğunu rehin aldı
Eski eşi ve iki çocuğunu rehin aldı
Eski eşi ve iki çocuğunu rehin aldı
Eski eşi ve iki çocuğunu rehin aldı
Eski eşi ve iki çocuğunu rehin aldı
Eski eşi ve iki çocuğunu rehin aldı
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Kaynak: DHA

Bodrum, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski eşi ve iki çocuğunu rehin aldı - Son Dakika


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