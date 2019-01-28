Eski Eşi ve Kayınbiraderine Kurşun Yağdıran Şüpheli Adliyeye Getirildi

Gaziosmanpaşa
'da, eski eşi ile iki kayınbiraderine kurşun yağdıran şüpheli, olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Yakalanan şüpheli Gaziosmanpaşa adliyesine getirildi.
Gaziosmanpaşa'da, gece saatlerinde meydana gelene olayda bir şahıs, eski eşi Tuğçe adlı bir kadın ile erkek kardeşleri Batuhan ve Buğra C. adlı kardeşini silahla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.
Olayın ardından kayıplara karışan saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatan polis, zanlının Beyoğlu
'nda arkadaşının iş yerinde gizlendiğini tespit etti. Sabah
saatlerinde söz konusu adrese baskın düzenleyen polis, şüpheli Sedat A.'yı olayda kullandığı ileri sürülen suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlan şüpheli, Gaziosmanpaşa Adliyesi
'ne sevk edildi.
Öte yandan, şüphelinin Beyoğlu'nda bir elektrikçi dükkanının deposunda yakalandığı öğrenildi - İSTANBUL