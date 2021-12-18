ESKİ EŞİ VE KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜREN KOCA 2 KEZ UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALMIŞ - Son Dakika

MARDİN'de eski eşi Cemile Başçı (27) ile kayınvalidesi Kadriye Başçı'yı (54) tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihara kalkışan Seyfettin Değer'in (29), boşanmadan önce eşine şiddet uyguladığı, bu nedenle de 2 kez 15'er gün süreyle evden uzaklaştırma cezası aldığı belirtildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde meydana geldi. Seyfettin Değer, bu yıl içerisinde boşandığı eşi Cemile Başçı'nın annesi Kadriye Başçı ile birlikte yaşadığı eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Değer, belindeki ruhsatsız tabancasını çekip, Cemile ve Kadriye Başçı'ya peş peşe ateş etti. Değer ardından, silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Cemile ve annesi Kadriye Başçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi, Ağır yaralanan Seyfettin Değer ise Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye aldı.

Seyfettin Değer'in, boşanmadan önce Cemile Başçı'ya şiddet uyguladığı için 2 kez 15'er gün süreyle evden uzaklaştırma cezası aldığı belirtildi.

Hastane yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Seyfettin Değer'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Mardin Devlet Hastanesi'nde otopsileri tamamlanan Cemile ve Kadriye Başçı'nın cenazeleri yakınları tarafından teslim alınarak Yalım Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.