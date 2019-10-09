Son Dakika Haberleri: Eski eşi ve kızını öldüren kişi mahkemede kalp krizi geçirdi
Son Dakika Güncel Eski eşi ve kızını öldüren kişi mahkemede kalp krizi geçirdi

Eski eşi ve kızını öldüren kişi mahkemede kalp krizi geçirdi

1 saat önce

Ağrı'nın Patnos ilçesine eski eşi ve kızını öldüren kişi mahkemede kalp krizi geçirdi.

Eski eşi ve kızını öldüren kişi mahkemede kalp krizi geçirdi, System.String[]

Ağrı'nın Patnos ilçesine eski eşi ve kızını öldüren kişi mahkemede kalp krizi geçirdi.


Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Değirmendüzü köyünde önceki gün meydana gelen olayda Bünyamin Solmaz, ikinci evliliğini yaptığı için aralarında anlaşmazlık bulunan eski eşi Saime Solmaz ve kızı Keziban Kaya'yı belinde taşıdığı silahla öldürdü. Yaşanan olay sonrası yakalanan Bünyamin Solmaz'ın mahkemede kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan Bünyamin Solmaz'ın tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisine ulaşıldı. - AĞRI

Kalp Krizi, Patnos, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Bulut'un annesinin sözleri, salondakileri hüngür hüngür ağlattı
Emine Bulut'un kızı: "O kişi benim babam değil" Tartıştığı karısını ruhsatsız tabancayla başından vurup öldürdü Hırsız, evde karşılaştığı kadının boğazını keserek öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 23:36:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski eşi ve kızını öldüren kişi mahkemede kalp krizi geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]