Eski eşi ve yeğeni cinayetten tutuklandı - Son Dakika

Eski eşi ve yeğeni cinayetten tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta Murat Firdevsoğlu'nun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eski eşi ve yeğeni tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta Murat Firdevsoğlu'nun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eski eşi ve yeğeni tutuklandı.
Olay, gece yarısı Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana gelmişti. Murat Firdevsoğlu'nun (39) bıçakla öldürülmesini azmettirdiği iddia edilen eski eşi Hatice T. (34) ile yeğeni cinayet faili Mehmet T. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - KAHRAMANMARAŞ
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