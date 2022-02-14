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Eski eşi Yasemin'i öldürüp 2 kişiyi de yaralayan şahıs, tam 17 el ateş etmiş - Son Dakika

Eski eşi Yasemin'i öldürüp 2 kişiyi de yaralayan şahıs, tam 17 el ateş etmiş

14.02.2022 15:14

Bursa'da 2 ay önce boşandığı okul müdürü Yasemin Ağır'ı tabancayla öldürüp, yanındaki Yahya A.'yı ve yoldan geçen bir kadını yaralayan polis memuru Bilal Ağır tutuklandı. Ağır'ın olay sırasında tabancasıyla 17 el ateş ettiği ifade edildi.

Olay, 12 Ocak'ta Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bilal Ağır (52), Akademi Caddesi'nde otomobili ile ilerleyen eski eşi Yasemin Ağır'ı (45)yanında bir erkekle görünce aracın önünü kesti. Eşi ile yanındaki Yahya A.'yı (48) araçtan indirip darbeden Bilal Ağır, daha sonra belinden çıkardığı tabanca ile peş peşe ateş etti.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yasemin Ağır ile Yahya A. kanlar içinde kalırken, olay sırasında yoldan geçen Şeyma Ü.'ye de kurşunlardan biri isabet etti. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, Sakarya Ortaokulu'nun müdürü olan Yasemin Ağır hayatını kaybetti. Yahya A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu, Şeyma Ü.'nün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

KURŞUN YAĞDIRMIŞ

Tabancasıyla 17 el ateş ettiği belirlenen Bilal Ağır polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı da anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin önünü keserek durduran polis memuru Bilal Ağır'ın eşi ile yakındaki Yahya A.'yı darbedip, ardından tabancayla vurduğu anlar yer alıyor. Olay yerine gelen polis ekiplerinin Bilal Ağır'ı etkisiz hale getirildiği anlar da güvenlik kameralarınca kaydedildi.

TUTUKLANDI

Bir çocuk annesi Yasemin Ağır, dün Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bilal Ağır ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bilal Ağır, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' ve 'kasten öldürmeye' teşebbüs suçlarından tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru, Silah, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşi Yasemin'i öldürüp 2 kişiyi de yaralayan şahıs, tam 17 el ateş etmiş - Son Dakika


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