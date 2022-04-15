"ESKİ EŞİMİN ARKADAŞLARI SALDIRDI" İDDİASI - Son Dakika
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"ESKİ EŞİMİN ARKADAŞLARI SALDIRDI" İDDİASI

15.04.2022 14:53

GÜNGÖREN'de, boşandığı eski eşinden çocuğunu almak için velayet davası açan koca, eski eşinin arkadaşları tarafından darp edildiğini öne sürdü.

GÜNGÖREN'de, boşandığı eski eşinden çocuğunu almak için velayet davası açan koca, eski eşinin arkadaşları tarafından darp edildiğini öne sürdü. Olay anı iş yerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 13 Şubat Pazar günü Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bulunan şarküteride meydana geldi. 9 yıldır dini nikahla beraber yaşadığı Suriye uyruklu eşinden yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı belirten Güngör Bektaş iddiasına göre, ilişkilerinden doğan 5 yaşındaki erkek çocuğunun 'kötü muameleye' uğradığını iddia ederek velayet davası açtı. Velayet davasını duyan eski eş Ghufran A. yanına Suriye uyruklu 2 erkek arkadaşını da alarak, 13 Şubat'ta Güngör Bektaş'ın dükkanına geldi. Velayet davasından anlaşmak istediklerini söyleyen Ghufran A. dükkanın arkasında bulunan depo bölümünde Bektaş ile bir süre konuştuktan sonra, beraberinde gelen arkadaşlarıyla birlikte Bektaş'a tehditler savurdu. Daha sonra Bektaş'ı darp eden şüpheliler, Bektaş'ın çalışanının cep telefonunu gasp etme girişiminde bulundu. Şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşırken, Bektaş da darp raporu alarak emniyette eski eşi ve arkadaşları hakkında suç duyurusunda bulundu.

"ÇOCUĞUM, ANNESİ VE ANNESİNİN BERABER YAŞADIĞI KİŞİ TARAFINDAN DARP EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Yaşananları anlatan Güngör Bektaş "9 yıl dini nikahlı bir birlikteliğimiz geçmişti kendisiyle. 1 yıl önce uygunsuz yaşam tarzından dolayı kendisinden ayrıldım. Çocuğumu sürekli benden kaçırıyordu ve görüştürmüyordu. Bunun üzerine velayet davası açtım kendisine. Velayet davasından sonra kendisi iyi niyetini göstermek için 8 Şubat'ta çocuğu görebileceğimi söyledi ve çocuğumu aldım. Çocuğum, evde bana annesi tarafından ve annesinin beraber yaşadığı kişi tarafından darp edildiğini söyledi. Bunun üzerine ertesi gün hemen çocuğumu hastaneye götürdüm. Çocuğun raporları elimde; bakımsız olduğu, uyuz olduğu ve darp edildiği raporunu alarak savcılığa başvurduk. Dava açtığımı duyunca dükkanıma gelerek seninle konuşacağız dedi yanında ki 2 kişiyle birlikte. " dedi.

"2 KİŞİ BENİ ALTA ALIP TEKME VE YUMRUK ATARAK DARP ETTİLER"

Görüşmenin devamında eski eşi ve arkadaşları tarafından tehdit edildiğini söyleyen Bektaş, "Bizde iyi niyetli olduklarını düşünerek depoya geçtik oturduk. 'davadan vazgeçeceksin, sizin davanız bizi bağlamaz' ve 'biz Suriye rejimi halkıyız, biz keseriz öldürürüz seni' gibi tehditlerin ardından bende sert çıkışınca arbede yaşandı. Görüntülerde göreceğiniz gibi beni hemen 2 kişi alta alıp tekme ve yumruk atarak darp ettiler. Çıkarken de, çalışanımız Hüseyin abimizin elindeki telefonu gasp etmeye çalışıyorlar. Başaramayınca hızla uzaklaşarak kaçıyorlar" sözleriyle yaşananları anlattı. Çocuğuna, annesi tarafından iyi bakılamadığını belirten Bektaş, çocuğu için mahkemeyi kazanmak istediğini söyledi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güngör Bektaş'ın eski eşinin arkadaşları tarafından darp edildiği anlar kendisine ait işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde Güngör Bektaş ile Ghufran A. ve iki erkek arkadaşıyla bir süre konuştuktan sonra yaşanan arbede görünüyor. İki yabancı uyruklu şüpheli, Bektaş'ı bir süre darp ettikten sonra depo dışında da şarküteri çalışanı gasp etmeye çalıştıktan sonra hızla uzaklaşıyor.

ESKİ EŞİMİN ARKADAŞLARI SALDIRDI İDDİASI
ESKİ EŞİMİN ARKADAŞLARI SALDIRDI İDDİASI
ESKİ EŞİMİN ARKADAŞLARI SALDIRDI İDDİASI

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Suriye, Arbede, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: "ESKİ EŞİMİN ARKADAŞLARI SALDIRDI" İDDİASI - Son Dakika
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