Sevgilisiyle anlaşan anne, 2 çocuğunu kaçırıp babalarından fidye talep etti

Çal ilçesinin Develler Mahallesi'nde yaşayan Halil Ergöl (45), 7 yıl önce Suriye uyruklu Fatema E. ile evlendi. İki çocuğu olan çift 3 yıl önce boşandı. Çocukların velayeti baba Halil Ergöl'e verildi.

2 ÇOCUĞU TARLADA ÇALIŞIRKEN KAYBOLDU

Baba Ergöl, tarlada çalıştığı sırada evdeki 6 yaşındaki oğlu Y.E. ve 4 yaşındaki kızı M.B.E., geçen 26 Ağustos'ta kayboldu. Ergöl, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Çocuklarını boşandığı eşi Fatema E.'nin götürdüğünü öğrenen Ergöl, ancak kendisine bir türlü ulaşamadı.

SEVGİLİSİ BABAYI ARAYIP, ÇOCUKLAR İÇİN FİDYE İSTEDİ

10 gün önce baba Ergöl'ü telefonla arayan Fatema E.'nin sevgilisi Suriye uyruklu Halid E. (25), çocukların kendi yanında olduğunu söyledi. Ardından da Fatema E.'nin kendisine borcu olduğunu, 5 bin lira vermesi halinde çocukları teslim edeceğini belirtip, fidye istedi.

ANNE VE SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Baba Ergöl, jandarmaya gidip, olayı anlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çocukları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda çocukların Ankara'da olduğu tespit edilip, operasyon başlatıldı. JASAT ve Ankara polisinin yaptığı operasyonda iki çocuk kurtarılırken, anne Fatema E. ile sevgilisi Halid E. de gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Çocuklar Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Fatema E. ile Halid E. sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Serbest bırakılan ikili, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.