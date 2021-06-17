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Eski eşinden kaza ile hamile kaldığını açıkladı - Son Dakika

Eski eşinden kaza ile hamile kaldığını açıkladı

17.06.2021 18:03
Eski eşinden kaza ile hamile kaldığını açıkladı, System.String[]

Ünlü oyuncu Wilma Elles ve eski eşi Arif Kerem Göğüş, dolandırıcılıkla suçlanıyordu. Hakkında zorla getirme kararı çıkan Wilma Elles hakim karşısında savunmasını yaptı. Elles, "Eski eşimden kaza ile hamile kaldım" açıklamasıyla şoke etti. İşte detaylar...

Eski eşler hakkında gayrimenkul satışı yaptıkları ancak teslim etmedikleri iddialarıyla 7'şer kez 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

YAKALMA KARARI ÇIKARILDI

Mahkeme, sonucunda Kerem Göğüş hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi ve duruşma ileri bir tarihe erteledi.

"KAZA İLE ONDAN HAMİLE KALDIM"

Ünlü oyuncu mahkemedeki savunmasında, "Kerem Göğüş bir dönem erkek arkadaşımdı. Göğüş Yapı ile hiçbir ticari ortaklığım yok. Ben kaza ile ondan hamile kaldım. Çocuklarım doğduğu andan itibaren Kerem ile arkadaşlığı bitirdim.

Çocuklarımın kimliklerinde bile baba adı olarak Kerem'in adı yok. Nafaka ödemesi için de noter sözleşmesi imzaladık. Mecburiyetten dolayı görüştüğüm oldu onunla.

Kerem'in yaptığı dairelerden 7 tane satın aldım. Bunları Göğüş Yapı'dan satın almadım. Başka birinden satın aldım. Kendi kazandığım para ile aldım. Binada 18 daire vardı 7 tanesini satın aldım. Gayrimenkul alım satım işlerini sürekli takip ederim. Ardından bir bankanın sattığı 7 daireyi de 1 milyon 250 bin TL kredi çekip aldım. İnşaatın kalanını ben tamamladım" ifadelerine yer verdi. (İHA)

Wilma Elles ile Kerem Göğüş'ün Milat ve Melodi adında ikizleri bulunuyor.

Eski eşinden kaza ile hamile kaldığını açıkladı
Eski eşinden kaza ile hamile kaldığını açıkladı
Eski eşinden kaza ile hamile kaldığını açıkladı

Gayrimenkul, Wilma Elles, Kerem Göğüş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Eski eşinden kaza ile hamile kaldığını açıkladı - Son Dakika Magazin


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