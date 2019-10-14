Son Dakika Haberleri: Eski eşine satırla saldıran zanlı, adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirildi (2)
Son Dakika Güncel Eski eşine satırla saldıran zanlı, adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirildi (2)

Eski eşine satırla saldıran zanlı, adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirildi (2)

42 dakika önce

TUTUKLANDIEskişehir'de, 6 ay önce boşandığı Ayşe Tuba Arslan'ı satırla başından ağır yaralayan ve gözaltındaki işlemleri sonrası adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirilen Yalçın Özalpay, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Eski eşine satırla saldıran zanlı, adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirildi (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Eskişehir'de, 6 ay önce boşandığı Ayşe Tuba Arslan'ı satırla başından ağır yaralayan ve gözaltındaki işlemleri sonrası adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirilen Yalçın Özalpay, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.


Eskişehir, Ayşe Tuba , Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:11 Kaynak: DHA
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