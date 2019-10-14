Eski eşine satırla saldıran zanlı, adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirildi (2)
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TUTUKLANDIEskişehir'de, 6 ay önce boşandığı Ayşe Tuba Arslan'ı satırla başından ağır yaralayan ve gözaltındaki işlemleri sonrası adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirilen Yalçın Özalpay, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:11 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Eskişehir'de, 6 ay önce boşandığı Ayşe Tuba Arslan'ı satırla başından ağır yaralayan ve gözaltındaki işlemleri sonrası adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirilen Yalçın Özalpay, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
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